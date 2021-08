Iberdrola ha comunicado que José Walfredo Fernández abandona su consejo de administración. El hasta ahora consejero independiente de la energética ha sido elegido por el Gobierno de Estados Unidos como subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Empresariales y de Energía.

“José Walfredo Fernández ha presentado su dimisión a su cargo de consejero y de vocal de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo de Iberdrola, S.A. con efectos desde el día 6 de agosto de 2021”, explica Iberdrola a un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“El señor Fernández ha comunicado a la Sociedad que el único motivo de su renuncia es su nombramiento como Under Secretary of State (Economic Growth, Energy and the Environment) de los Estados Unidos de América, cargo incompatible con el desempeño de las funciones de consejero”, amplía Iberdrola en su información relevante de este lunes.

Político y abogado de origen cubano, José Walfredo Fernández ya ocupó el puesto de subsecretario de Estado de Energía y Asuntos Económicos y Empresariales de los Estados Unidos, durante los años 2009 a 2013, durante la presidencia de Barack Obama.

Seis años en Iberdrola

Fernández, ligado a Iberdrola desde hace más de una década primero como consejero independiente de Iberdrola USA y, posteriormente, como miembro del Consejo de la matriz Iberdrola S.A. pasará a formar parte del equipo de gobierno del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como Subsecretario de Estado de Crecimiento Económico, Energía y Medioambiente.

Este cargo es incompatible con el desempeño de otras funciones, que le ha llevado a presentar su dimisión este pasado viernes como consejero de Iberdrola y vocal de la Comisión de Auditoría y Supervisión de Riesgo de la compañía.

Además de su tarea en la energética, José Walfredo Fernández ha ocupado su cargo como socio del despacho americano Gibson, Dunn & Crutcher. Fernández ocupa también la plaza de consejero del Council of the Americas y del Center for American Progress. De origen cubano, Iberdrola