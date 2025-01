Guerra abierta en la coalición: Díaz acusa a Cuerpo de "vetar" la jornada laboral y el ministro lo desmiente

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha denunciado este miércoles que el Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, está "vetando" el debate de la reducción de la jornada laboral en el Consejo de Ministros. En concreto, ha bloqueado "por escrito" la tramitación urgente de la medida en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), lo que aplaza su llegada al Consejo. "Hay papeles por el medio. Cuando he hablado sobre discrepancias con el PSOE, es que son reales", ha dicho Díaz.

En una entrevista en Telecinco, Yolanda Díaz ha asegurado que "el debate se lleva bloqueando en el Consejo de Ministros durante meses", pero "ayer el Ministerio de Economía respondió por escrito al Ministerio de Trabajo diciendo que impide que el acuerdo bipartito con los sindicatos llegue a ser discutido en el Consejo de Ministros". "Esto es muy grave, yo no comparto la política basada en promesas incumplidas", ha añadido.

La vicepresidenta segunda ha evitado vincular al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la decisión, y ha recordado que se comprometió públicamente a hacer efectiva la reducción de jornada en el Instituto Cervantes. "El PSOE no quería la reducción de la jornada laboral. Cuando lo planteé por primera vez, el presidente me dijo que tenía que tener los pies en el suelo", ha dicho. Finalmente la medida se incluyó en el acuerdo de Gobierno y ahora Díaz exige que se cumpla.

Economía desmiente el bloqueo

El equipo de Carlos Cuerpo ha respondido poco después, a través de un mensaje difundido, que "es falso que el Ministerio de Economía haya bloqueado la tramitación urgente de la reducción de la jornada laboral, al contrario, dada su trascendencia e importancia ha dispuesto que pueda ser tratado en la primera reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en la que sea posible". Una Comisión que preside el Ministerio de Economía.

Según su versión, recibió ayer la petición del Ministerio de Trabajo de pasar el texto de la reducción de la jornada laboral por la CDGAE y, a partir de ahí, activar el canal de tramitación. En este sentido, Economía explica que "debido a la relevancia económica de la iniciativa, con implicaciones en todos los sectores económicos, el Ministerio de Economía quiere garantizar un debate y análisis a fondo con la participación de todos los ministerios económicos".

Posteriormente, a su salida del acto de toma de posesión de la CNMV, el ministro Carlos Cuerpo ha "desmentido" de nuevo el bloqueo desde Economía y ha dicho que es "es una prioridad" llevarlo lo antes posible al Consejo de Ministros, pero "con todas las garantías". "Para eso tenemos que trabajar teniendo en cuenta todas las realidades que tenemos: la económica, la de nuestras empresas, y la parlamentaria. Tenemos que conseguir que el proyecto alcance la mayoría parlamentaria", ha añadido.

Conversaciones con Puigdemont

La aprobación en el Consejo de Ministros es sólo el primer paso, luego debe pasar por el Congreso. Sobre los apoyos necesarios de PNV y Junts, Díaz ha asegurado que el último jueves previo a las vacaciones de Navidad, "10 minutos antes de votaciones importantísimas, no conocíamos el voto de algunas formaciones políticas". "A día de hoy el Gobierno no tiene garantizada ninguna votación, ¿por qué sólo se impide la tramitación de la jornada laboral?", ha preguntado.

Además, ha desvelado que la semana pasada mantuvo conversaciones con Carles Puigdemont sobre este asunto. "Estamos trabajando con Junts. Es verdad que están en una cuestión de desconfianza", ha dicho. Además, ha recordado que el PNV ya se ha posicionado favorablemente sobre la reducción de la jornada. En todo caso, Cuerpo aboga por una reducción flexible y ordenada para las empresas, basada en una mayor productividad, para facilitar el apoyo parlamentario de PNV y Junts.

La ministra de Trabajo también ha puesto el foco en el Partido Popular. Si el partido de Núñez Feijóo se abstiene, permitiría la aprobación del proyecto de ley. Díaz ha asegurado que mantiene conversaciones con Feijóo y le ha trasladado que se debe a sus votantes, que también se beneficiarán de la reducción de jornada. Respecto al PSOE, "entiendo que se van a cumplir los acuerdos firmados, porque lo peor en política es no hacer lo que uno firma", ha sentenciado.

Al ser preguntado por este asunto en Espejo Público, el ministro socialista Óscar López ha dicho que "no comparte algunas declaraciones de Yolanda Díaz" y ha asegurado que el Gobierno "reducirá la jornada laboral". "Me sorprenden los esfuerzos de muchos para no hablar de lo que preocupa a los ciudadanos, sino de fango y de bulos, de lo que no importa a la gente", ha dicho a continuación, culpando a la oposición y a la derecha política de la polémica.