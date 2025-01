Pide estos documentos a tu futuro inquilino si quieres quedarte tranquilo

Alquilar una vivienda es una excelente manera de obtener rentabilidad, sobre todo si tienes una propiedad vacía que no estás utilizando. Sin embargo, muchos propietarios se muestran reacios a hacerlo debido al miedo a que el inquilino no pague la renta o, en el peor de los casos, que no puedas recuperar tu vivienda al término del contrato.

Este temor no es infundado, ya que según el portal inmobiliario Fotocasa, el 3% de los propietarios con dos viviendas prefieren mantenerlas desocupadas ante el riesgo de impagos o problemas legales.

Pero, ¿cómo puedes asegurarte de que el futuro inquilino podrá hacer frente a los pagos sin que esto te cause preocupaciones? La clave está en realizar un análisis previo de la solvencia del arrendatario. Solicitar la documentación adecuada te proporcionará la tranquilidad de que podrás cobrar el alquiler puntualmente y evitar posibles complicaciones.

En este artículo te explicamos cuáles son los documentos que puedes pedir para garantizar que tu inquilino es económicamente fiable.

Las tres últimas nóminas: la garantía de un salario estable

Uno de los documentos más comunes que los propietarios solicitan a los inquilinos antes de firmar un contrato de arrendamiento son las tres últimas nóminas. Este documento es clave para conocer el salario que percibe el inquilino, así como su antigüedad en la empresa y el tipo de contrato que tiene. Estos tres factores te ayudarán a evaluar si el inquilino podrá asumir el pago mensual del alquiler.

¿Qué debes tener en cuenta al revisar las nóminas?

El salario debe ser suficiente para cubrir el alquiler sin que esto comprometa otras necesidades básicas. Lo ideal es que no supere el 30-35% de los ingresos mensuales. La antigüedad laboral es un buen indicativo de estabilidad. Si el inquilino tiene al menos un año trabajando en la misma empresa, aumenta la probabilidad de que pueda mantener el alquiler a largo plazo. El tipo de contrato también es importante. Los contratos indefinidos brindan más seguridad que los temporales o por obra.

Solicitar las nóminas no solo te permitirá hacer una evaluación rápida, sino que también te dará un punto de partida sólido para analizar la solvencia del arrendatario.

Declaración de la Renta: ideal para autónomos

Si el futuro inquilino es autónomo, evaluar su capacidad de pago puede ser más complicado. A diferencia de los empleados por cuenta ajena, los ingresos de los autónomos suelen ser más variables y no siempre están reflejados con claridad en sus cuentas mensuales. Aquí es donde entra en juego la declaración de la renta.

La declaración de la renta te proporcionará una visión global de los ingresos que el inquilino ha tenido a lo largo del último año. Es el mejor documento para comprobar que sus ingresos se mantienen estables en el tiempo y no solo en los meses previos a la firma del contrato. De esta manera, te aseguras de que podrá asumir el pago del alquiler de manera sostenida.

Informe de vida laboral: evalúa la estabilidad laboral

El informe de vida laboral es otro documento clave que puedes solicitar a tu inquilino. Este informe, que proporciona la Seguridad Social, muestra el historial completo de los trabajos que ha tenido el inquilino a lo largo de su carrera profesional.

¿Por qué es importante este informe? Porque te permitirá conocer la estabilidad laboral del arrendatario. Si ha pasado por muchos trabajos en poco tiempo, puede ser una señal de inestabilidad financiera. Un historial con empleos prolongados en el tiempo demuestra que el inquilino tiene una trayectoria sólida y es menos probable que tenga problemas para pagar la renta en el futuro.

Consulta el fichero de morosos: ASNEF y Banco de España

Además de los documentos que verifican los ingresos y la estabilidad laboral, también es recomendable consultar los ficheros de morosos, como el ASNEF o el informe de riesgos del Banco de España. Estos registros muestran si el inquilino tiene deudas impagadas o préstamos pendientes.

La principal ventaja de estos informes es que son gratuitos. No obstante, es importante tener en cuenta que solo podrás solicitarlos si el inquilino te da su consentimiento explícito. Este paso es clave para saber si el inquilino tiene problemas financieros previos que podrían afectar su capacidad para asumir nuevos compromisos, como el pago del alquiler.

Otros documentos que pueden aportar seguridad adicional

Además de los documentos mencionados, algunos propietarios también optan por pedir garantías adicionales como un aval bancario o la contratación de un seguro de impago de alquiler. Estas medidas proporcionan un respaldo extra, asegurándote que recibirás el dinero del alquiler incluso si el inquilino no paga.

Aval bancario: el banco se compromete a cubrir el pago del alquiler en caso de impago. Seguro de impago de alquiler: las aseguradoras ofrecen pólizas que cubren el riesgo de impago y los posibles gastos legales.

En conclusión, solicita los documentos clave y evita riesgos innecesarios. Alquilar una vivienda puede ser una fuente de ingresos estable y rentable, pero es fundamental tomar precauciones para evitar problemas con inquilinos morosos. Solicitando los documentos adecuados, como las nóminas, la declaración de la renta, el informe de vida laboral y consultando los ficheros de morosos, podrás tener una visión clara de la solvencia de tu futuro inquilino.

Recuerda que verificar estos documentos no solo te permitirá estar más tranquilo, sino que también contribuirá a un alquiler seguro y sin sobresaltos. Si sigues estos pasos, podrás alquilar tu vivienda con mayor confianza y disfrutar de una relación tranquila con tu inquilino.