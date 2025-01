Las cuatro fórmulas para que se te quede mejor pensión si eres autónomo

Como autónomo, es posible que sientas que tu dedicación al trabajo no se ve recompensada con una pensión de jubilación adecuada. De hecho, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha señalado que los trabajadores por cuenta propia pueden llegar a tener un 40% menos de pensión pública que aquellos que trabajan por cuenta ajena. Esto se debe, en parte, a que tradicionalmente muchos autónomos han cotizado por la base mínima, resultando en una pensión más baja. Sin embargo, con los cambios recientes, los autónomos ahora cotizan según sus ingresos reales, pero eso no significa que no haya que tomar medidas adicionales para asegurar una buena pensión.

Estrategias clave para aumentar tu pensión

A pesar de los desafíos, existen varias estrategias que puedes implementar para mejorar tu pensión de jubilación como autónomo. Aquí te presentamos las cuatro fórmulas principales:

• Alarga tu vida laboral: trabajar más allá de la edad mínima de jubilación te permite acumular más años de cotización, lo que aumenta el porcentaje de la base reguladora.

• Ajusta tu base de cotización: dado que el cálculo de la pensión se basa en los últimos 25 años cotizados, puedes incrementar tu base de cotización en los años previos a tu jubilación para que la pensión resultante sea más alta. Se recomienda especialmente aumentar la cuota al máximo posible a partir de los 42 años.

• Utiliza herramientas de planificación: el portal de la Seguridad Social ofrece simuladores de pensiones que te permiten estimar la pensión resultante según tus bases y años cotizados. Estas herramientas son esenciales para tomar decisiones informadas sobre tu futuro.

• Considera un plan de pensiones: invertir en un plan de pensiones te permite complementar tu pensión pública. Aunque al rescatar el plan Hacienda tomará una parte, una buena estrategia de rescate puede hacer una gran diferencia.

Es fundamental tener en cuenta que, a partir de enero de 2025, los autónomos están pagando mayores cuotas y los requisitos para acceder a la pensión han aumentado. Para percibir el total de la pensión, se deberá haber cotizado al menos 36 años y medio en 2025, aumentando a 37 años en 2027. La edad de jubilación se sitúa entre los 65 y los 67 años, dependiendo de los años cotizados. Si optas por la jubilación anticipada desde los 63 años, la pensión se reducirá proporcionalmente.

Cómo calcular tu pensión

La pensión de jubilación depende de varios factores: la edad de jubilación, los años cotizados y la base media de cotización de los últimos 25 años. La base media se calcula sumando todas las bases de cotización de los últimos 25 años y dividiendo el resultado entre 350 para reflejar las 14 pagas anuales. Una vez calculada la base reguladora, se aplica un porcentaje que varía entre el 50% y el 100%, dependiendo de los años cotizados y la edad de jubilación.

Para lograr la mayor pensión posible, es recomendable pagar la máxima cuota de autónomos que se pueda, especialmente a partir de los 42 años. Aunque la base de cotización se basa en los ingresos reales, dentro de cada tramo, existe la opción de pagar la cuota mínima o la máxima. Si tu objetivo es optimizar tu pensión, no dudes en pagar lo máximo posible.