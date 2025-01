Otro problema de Muface: Asisa tendrá que cubrir casi un 200% más de pacientes

El futuro de la atención sanitaria de los funcionarios depende ahora mismo de Asisa, la única esperanza de Muface. A menos de dos semanas de que se cierre el plazo para dar una respuesta a la propuesta del Gobierno, la aseguradora todavía está estudiando la viabilidad económica de la licitación. Pero no es su único frente, ya que tras el 'no' de Adeslas y DKV tendría que asumir (si finalmente acepta ir a concierto) la atención sanitaria de los más de 700.000 funcionarios que se quedarán sin cobertura sanitaria.

La semana pasada, DKV confirmó que se sumaba a Adeslas y también rechazó la propuesta, por lo que entre los dos dejarían sin asistencia sanitaria a 716.414 funcionarios que eran atendidos a través de estas aseguradoras. Considerando que el total de los mismos seguirá eligiendo la atención a través de aseguradoras, todos ellos tendrían que empezar a ser atendidos por Asisa.

No es tarea fácil, ya que actualmente 'solo' dan asistencia a 363.946 beneficiarios, el 23,67% de 1,5 millones de funcionarios que podrían beneficiarse de Muface, según los datos de la última Memoria Anual de Muface, correspondiente a 2023. Por su parte, en base a los datos de la mutualidad, DKV dio atención el año pasado a 199.619 trabajadores públicos, un 12,98% del total, y Adeslas, la aseguradora más importante dentro de todo el organismo de Muface, da atención al 33,08% de todos los trabajadores públicos, dando cobertura sanitaria a 508.703 funcionarios a lo largo del año pasado.

Por lo tanto, ese 23% que ahora atiende Asisa tendría que aumentar hasta acaparar un 70% de todos los funcionarios (el 30% restante elige la sanidad pública, por lo que no se verían afectados por el fin de Muface). Tendrá que pasar de cubrir 363.946 beneficiados a 1,1 millones, por lo que tendrá que atender a casi un 200% más que ahora, y los medios para ello no son fáciles de conseguir.

La aseguradora que más funcionarios ha perdido

La necesidad de aumentar la cobertura del número de funcionarios tiene una particularidad a tener en cuenta: es, de las tres aseguradoras que hasta ahora daban servicio, la que más funcionarios ha perdido a lo largo de la última década, por lo que se presenta a la vez como un reto por ver cómo los acogen, pero también como una oportunidad para recuperar lo perdido.

En 2013, Asisa, que ahora tiene la pelota del futuro de Muface sobre su tejado, atendía a 442.009 funcionarios, un 28,97% del total. Adeslas hacía lo propio con 566.952 trabajadores públicos (37,16%) y DKV daba cobertura a 180.235 personas (11,81%).

Diez años más tarde, el pasado 2023, último año del que se tienen datos, la proporción sobre el total era de 23,67% Asisa, 33,08% Adeslas y 12,98% DKV. De esta manera, se observa que Asisa ha perdido 5,3 puntos porcentuales, Adeslas 4,08 y DKV, por el contrario, ha ganado 1,17 puntos.

¿Y si eliminamos a las aseguradoras de la ecuación?

La situación es cada vez más complicada tras la negativa de Adeslas y DKV. Y en este contexto, algunos profesionales del mundo de la salud plantean acabar con el papel de las aseguradoras en el sistema de Muface para salvar la sanidad de los funcionarios. Así lo propone Unipromel, la asociación de los propios médicos autónomos de la sanidad privada, que plantea un Muface directamente con los médicos, los verdaderos prestadores del servicio.

Bajo su punto de vista, que el Estado pacte directamente con los profesionales de la salud, dejando fuera el papel de gestor de las aseguradoras, simplificaría las cosas y garantizaría el futuro de Muface, a un precio mucho más asequible.

"Los protagonistas, médicos y pacientes, queremos seguir muchos años, y los grupos hospitalarios también están abiertos a seguir. Quien no quiere seguir es el intermediario, que no aporta ningún valor a la prestación y solo se mueve por un beneficio como empresa privada. Si el Estado paga directamente a los prestadores, se respetan los requisitos de control público", explicó el doctor Guerrero en conversaciones con Vozpópuli tras el 'no' de Adeslas.