Alerta ante los errores de la Seguridad Social en la regularización de las cuotas de los autónomos

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha iniciado el proceso de regularización anual de cuotas correspondientes al ejercicio 2023 para los trabajadores autónomos. Este es el primer ajuste realizado tras la entrada en vigor, en enero de 2023, del nuevo sistema de cotización por ingresos reales (rendimientos netos).

El proceso se está llevando a cabo de manera gradual, entre diciembre de 2024 y abril de 2025. Los más de tres millones de autónomos que existen no tienen que presentar solicitudes, ya que el proceso de regularización lo realiza la Tesorería de forma automática, cruzando datos con la Agencia Tributaria.

El cálculo de la cuota de autónomos de 2023 se basó en una previsión de ingresos del trabajador, y esta cuota se podía modificar (encuadrándose en un tramo inferior o superior) cada dos meses si esa previsión cambiaba. Es ahora cuando la Seguridad Social procede a regularizarla, comprobando si se ajustó o no al rendimiento neto.

Según informa el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, más del 30% de los autónomos ya han recibido la notificación de regularización. Aproximadamente a un tercio les requieren para pagar y a los restantes les devolverán importes abonados de más.

Sin embargo, los gestores administrativos alertan de que se están detectando errores en alrededor de un 20% de los casos. Los asesores advierten de que el hecho de que provenga de una Administración no garantiza que el cálculo sea correcto, y recomiendan a los trabajadores que lo revisen.

Falta de datos

El presidente del Consejo de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, explica que "la administración no siempre tiene todos los datos, en algunos casos no han tenido en cuenta algunos gastos para calcular el rendimiento neto". Y aunque es "lo habitual", opina que "no debería normalizarse".

La Seguridad Social había advertido de que el procedimiento era "absolutamente novedoso" y “de una complejidad técnica excepcional”. El cruce de datos bebe de la información fiscal recabada por Hacienda a través de las declaraciones de la renta de 2023.

Los gestores administrativos denuncian, además, que estas regularizaciones se estén realizando en días festivos y a cualquier hora, generando caos en los trabajadores. "Se han recibido notificaciones el día 31 de diciembre a las 23:30 horas y el 1 de enero a las 6 horas", apuntan.

Los 3,6 millones de trabajadores autónomos están recibiendo las notificaciones por vía telemática, a través de NOTESS (el sistema de notificaciones telemáticas de la Seguridad Social), lo que les obliga a estar disponibles "las 24 horas del día", denuncian los gestores administrativos.

Si la cotización fue menor de lo que debía, tendrá que abonar la diferencia antes del último día del mes siguiente al de la notificación. En el caso de que la cotización haya sido mayor a la que correspondía, la Seguridad Social reembolsará la cantidad abonada de más antes del 30 de abril de 2025.