Así es el superyate futurista de casi 600 millones de euros de Bill Gates

Bill Gates, de 64 años, puede tener todo lo que desee, por algo es el segundo hombre más rico del mundo según Bloomberg con más de 110.000 millones de dólares, sólo superado por el fundador de Amazon Jeff Bezos. Su última adquisición ha sido la construcción del primer superyatede lujo impulsado por hidrógeno, algo nunca visto antes, con un valor estimado de 600 millones de dólares, casi 548.000 euros. El modelo del barco se llama ‘Aqua’ y tardará unos cuatro años hasta estar acabado.

Hasta ahora Gates se había dedicado a alquilar yates para sus vacaciones con su familia pero ahora ha dado el paso de tener uno en propiedad. La impresionante embarcación del fundador de Microsoft tendrá una longitud de 376 pies de largo, casi 112 metros de eslora; tendrá una piscina infinita, helipuerto, spa y gimnasio. Podrá albergar a 14 invitados y 31 miembros de la tripulación. Ha sido diseñada por Sander Sinot, de Sinot Yacht Architecture & Design, y Lateral Naval Architects, según publica ‘Forbes’.

📍Bill Gates has bought the world’s first hydrogen-powered superyacht, the AQUA, which is reported to be worth $644 million▪️The construction of the yacht will be finished in 2024; the ship has the ability to travel 6.000 km on one fueling with a top speed of 17 knots pic.twitter.com/GjZLPmq9tY