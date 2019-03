Por qué Fortnite, el videojuego más exitoso del momento, depende tanto de Amazon

Amazon Web Services (AWS), la división de Amazon dedicada a ofrecer servicios en la nube para empresas, se ha convertido en una pieza clave para Fortnite. No hay chaval que ronde los diez o 15 años que no haya hablado hablar de Fortnite -ni tampoco padres con críos de estas edades-. Se trata de un videojuego en primera persona en el que hasta 100 jugadores luchan entre sí en una isla. Pero, ¿cuál es su relación con la compañía de Jeff Bezos?

Fortnite, desarrollado por la compañía Epic Games, puede ser jugado por cualquier persona desde diferentes lugares del mundo, que se conectan a la nube en la que se alojan las partidas, el videojuego. La gestión de esta nube corre a cargo de Amazon.

Fortnite cuenta con más de 200 millones de jugadores de todo el mundo

El total de jugadores suscritos a las diferentes versiones de Fortnite era de más de 200 millones a finales del año pasado, lo que da una idea de la dimensión de este videojuego.

El problema en el ámbito de los videojuegos lo marca la latencia, es decir, el envío de una orden y el tiempo que pasa hasta su ejecución. Dependiendo de dónde estén los servidores -la nube-, un usuario puede tener mayor o menor retardo al ver cumplida una orden.

[Google entra en el mercado de los videojuegos con el servicio de streaming 'Stadia']

"Algunos de nuestros clientes se alojan en nuestros equipos de Dublín porque fueron de los primeros en ponerse en marcha, pero en el caso de los videojuegos muchos de sus servicios se han movido a nuestras instalaciones de Frankfurt o Dublín porque el retardo es menor para los usuarios que viven cerca de estas regiones. Hay que pensar que no ha habido un videojuego en la historia de la humanidad que haya tenido tantos jugadores al mismo tiempo", explica Carlos Sanchiz, manager solutions architect de Amazon Web Services.

El acceso de millones de personas a un mismo servicio provoca, en ocasiones, la caída de ese servicio

Toda la infraestructura de Fortnite se aloja en los servidores de Amazon Web Services. "Realizan múltiples operaciones en nuestras instalaciones, como por ejemplo el análisis del Big Data de lo que sucede en el juego, cuando alguien muere, las armas que utilizan... Esto les permite tomar decisiones de negocio, de desarrollo del videojuego, en función de lo que ocurre en las partidas", apunta Sanchiz.

Clash Royale

Lo mismo sucede con Clash Royale, juego desarrollado por Supercell, empresa fundada en 2010 por seis veteranos de la industria del entretenimiento. Decenas de millones de jugadores utilizan alguna de sus creaciones.

Un volumen de jugadores que requiere del uso de miles de servidores al mismo tiempo. La importancia ya no es tanto crear el videojuego como garantizar su correcto funcionamiento para cualquier usuario por lejano que sea el lugar del mundo en el que acceden al mismo. Supercell analiza hasta 45.000 eventos diarios a través de los servidores de AWS.

Problemas de conexión

No hay prácticamente nada que en informática, sobre todo en estabilidad o ciberseguridad, pueda garantizarse al 100% en el ámbito de la informática.

La página Downdetector, por ejemplo, muestra problemas con Fortnite los días 6, 12 y 15 de marzo. Un 88% de las quejas son por problemas de conexión con los servidores de Amazon, algo que no permite jugar con garantías, mientras un 11% alertaron sobre dificultades al tratar de introducir su nombre y clave para registrarse -login-.

En muchos casos esto se debe a la saturación del servicio. El acceso de millones de personas a un mismo servicio provoca, en ocasiones, la caída de ese servicio.

Esto puede suceder de forma no intencionada, o no. En este último caso hablamos de un ataque de denegación de servicio. Miles de ordenadores se conectan a una dirección de Internet en el mismo momento, derribando la página web, cuyos servidores no tienen capacidad suficiente para soportar el envite.