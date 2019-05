Los viajes del Imserso quedan en el aire por el recurso de los hoteleros para cobrar más

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha impugnado, a través de un recurso ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales, los pliegos del programa de viajes del Imserso, presentado el pasado 12 de abril para los próximos dos años –con posibilidad de prorrogarlo otras dos, hasta 2022-.

Los hoteleros demandan que se suban los precios, “situados entre 22 y 22,50 euros de media con IVA incluido por persona”, pues incluye “pensión completa y agua/vino en las comidas, así como otros servicios adicionales que ahondan todavía más la ruina para el sector”. Se quejan, además, de “la exclusión automática de los hoteles de dos estrellas” y de “la valoración excesiva de los de cuatro estrellas sin ningún tipo de justificación”.

Sin embargo, desde Comisiones Obreras (CC.OO) aseguran que el precio de referencia de las estancias hoteles con manutención se ha visto incrementado en casi un 9,5%, situándose entre los 23 euros y 42 euros diarios, dependiendo de los destinos. Gonzalo Fuentes, portavoz de CC.OO. asegura que “en su día se hizo un estudio y cubren gastos”.

Estos viajes están subvencionados en un 20,39% por el Imserso y el resto lo deben aportar los pensionistas beneficiarios (79,61%). En total, el valor estimado del contrato que ofrece el Gobierno a las empresas es de 1.142 millones de euros.

“Para el nuevo pliego 2019-2020 se debería contemplar un escenario que permitiera una mejora de la retribución hotelera de forma que no se continúen generando pérdidas a los establecimientos participantes. Bien con cargo al Estado, bien con cargo al usuario”, explican desde la Confederación.

El sindicato defiende que la mayoría de los solicitantes cuentan con unas pensiones que apenas superan los 1.000 euros al mes, y se oponen a incrementar el copago de los pensionistas. “A parte del hotel, los usuarios tienen que hacer frente a otros gastos como el transporte, el seguro, las excursiones y lo que tomen fuera”, matiza Gonzalo Fuentes.

Retraso de los viajes o prórroga del contrato

Los sindicatos alertan de que el recurso, que está pendiente de resolución, "pone en peligro" la puesta en marcha del programa en septiembre, para cuando estaba previsto. Si la Justicia lo acepta, se deberán anular los pliegos y realizar unos nuevos, lo que supondría retrasar los nuevos contratos o hacer una prórroga de un año a los que están vigentes en este momento, explican fuentes del sector.

En ese caso, los beneficiados serían los actuales concesionarios, Mundiplan (AG7 Viajes, Iberia, Alsa y Gowaii) y Mundosenior (Viajes Halcón y Barceló). Pero la prórroga perjudicaría al turoperador Traveltino Senior, del grupo Logitravel, que pretende optar a gestionar el plan de viajes del Imserso en los próximos años.

No obstante, el concurso para las licitaciones sigue su curso. Las tres compañías presentaron sus respectivas ofertas antes del 17 de mayo, fecha límite para hacerlo, y ya optan al contrato para prestar sus servicios a casi un millón de personas.

En concreto hay tres lotes: el lote 1 es el de costa peninsular, el segundo el de costa insular y el tercero es el de interior (circuitos culturales, capitales de provincia y turismo de naturaleza). Mundiplan según ha podido saber Vozpópuli, está interesado en el segundo lote, centrado en Baleares y Canarias; aunque se han presentado ofertas por los tres.

El presidente de CEHAT, Juan Molas, asegura que “los hoteleros no sólo no cierran las puertas, sino que tienden todos los puentes al Gobierno recién salido de las urnas para negociar los cambios necesarios en la estructura del programa que garanticen la sostenibilidad del mismo para todos los actores, incluidos los hoteleros”. Además, desde la Confederación explican que “hay una reunión prevista con la ministra, pero aún no hay fecha definida".

Este programa se ha llevado a cabo de manera ininterrumpida desde 1985 y proporciona a las personas mayores (pensionistas del Sistema de Seguridad Social y otras personas beneficiarias) la posibilidad de disfrutar de turnos de vacaciones a un precio reducido, durante la temporada baja turística (meses de octubre a junio).