La UE abre la puerta a que WhatsApp sea considerado un operador de telecomunicaciones

La Justicia europea avala que Skype sea considerado operador de telecomunicaciones, una decisión que abre la puerta a que suceda lo mismo con WhatsApp.

Se trata de un servicio -WhatsApp- fundamentado en mensajería, llamadas y videollamadas, funciones similares a las ofrecidas por los operadores de telecomunicaciones.

La Justicia considera que la función de pago ofrecida por Skype para la realización de llamadas a teléfonos fijos y móviles es clave para sentenciar que debe ser considerado un operador más. El dictamen se produjo en el caso que enfrenta Skype con el Instituto Belga de Correos y Telecomunicaciones (IBPT) por SkypeOut, un servicio con el que los usuarios pueden realizar llamadas, con coste, desde ordenadores a numeraciones de teléfonos fijos y móviles.

La decisión de la UE va en el buen camino; este tipo de empresas deberían cumplir las mismas normas aplicables a las telecos, como ya le ha sucedido a Netflix con las leyes del sector audiovisual" Borja Adsuara, experto en derecho, estrategia y comunicación digital

Se trata de una función casi calcada a la que ofrece WhatsApp, si bien en su caso no cobra por la realización de esas llamadas o videollamadas, que se realizan además entre dispositivos, no con destino a números concretos.

La sentencia excluye por este motivo a WhatsApp, puesto que el sistema de mensajería instantánea no conecta con numeraciones móviles. Una sentencia que no convence expertos en leyes y tecnología.

"Aunque el Tribunal de Justicia entiende que el servicio estrictamente de VoIP no constituye servicio de comunicaciones electrónicas, lo que podría dejar a otras OTT como WhatsApp fuera de esta definición, lo cierto es que, en lo esencial, la naturaleza del servicio que recibe el usuario es muy similar, y las diferencias no justifican el diferente trato, especialmente en cuanto a obligaciones. En este caso ha faltado un análisis más profundo del servicio que prestan Skype y otras OTT como la mencionada WhatsApp, dado que no tiene sentido excluirlas de las obligaciones que sí aplicamos en este caso simplemente porque al final conectamos con la red telefónica", explica Sergio Carrasco Mayans, abogado especializado en nuevas tecnologías de Faseconsulting.

Borja Adsuara, experto en derecho, estrategia y comunicación digital, opina que la decisión de la UE "va en el buen camino; este tipo de empresas deberían cumplir las mismas normas aplicables a las telecos, como ya le ha sucedido a Netflix con las normas del sector audiovisual", explica el jurista.

Reclamación histórica

Se trata de una reclamación que desde hace tiempo persiguen los operadores de telecomunicaciones, en especial Telefónica.

"Tenemos que tener reglas comunes para economías similares. Hoy esto no se produce. A los que nos llaman dominantes nos ponen unas condiciones que no tienen que ver con las de nuestros competidores, y muchas veces son esas empresas las que tienen una mayor posición de dominio. Una llamada de WhatsApp no está sujeta a la mismaregulación que la llamada realizada desde de un operador. Pido al Gobierno que trabaje por equiparar las políticas para que todas las empresas compitamos en igualdad de condiciones. Si demandamos que estos actores paguen lo mismo que nosotros es porque consideramos que son nuestros competidores", declaraba Emilio Gayo, presidente Ejecutivo de Telefónica, el año pasado.

También han pedido por activa y por pasiva que compañías como Google o Facebook paguen impuestos como las grandes telecos, al prestar servicio sobre una red sufragada en su práctica totalidad por los operadores.