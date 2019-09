La última polémica de Google: ¿vende marcas registradas "al mejor postor"?

"Cuando Google coloca cuatro anuncios pagados por encima del primer resultado de tu propia marca, te ves obligado a pagar si quieres ser encontrado. Es un chantaje", dispara Jason Fried, propietario de la firma de aplicaciones web con sede en Chicago, Basecamp.

Su mensaje ha levantado polvareda como pocos en Twitter: más de 11.000 retuits y 34.000 favoritos en dos días. Y además, una ola de reacciones, con imágenes que dan cuenta de páginas anunciadas que se aprovechan de la marca de Fried para aparecer antes del resultado orgánico, que ha llegado incluso hasta España.

When Google puts 4 paid ads ahead of the first organic result for your own brand name, you’re forced to pay up if you want to be found. It’s a shakedown. It’s ransom. But at least we can have fun with it. Search for Basecamp and you may see this attached ad. pic.twitter.com/c0oYaBuahL