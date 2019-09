UGT denuncia que la Administración Pública también contrata 'falsos becarios'

El líder sindical de Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha denunciado este lunes que la Administración Pública y en concreto algunas universidades incurren en el delito de contratar becarios que en la práctica tienen responsabilidades laborales que no corresponden con esa figura, lo que se conoce como 'falsos becarios'.

"Estamos vigilando cómo se utilizan fraudulentamente los puestos de trabajo de becarios, algo que ocurre incluso en algunas Administraciones Públicas como las universidades", ha lamentado Álvarez durante una presentación ante la prensa, en la que ha explicado que su sindicato está llevando a cabo un seguimiento de ofertas de trabajo fraudulentas y han puesto alrededor de 50 denuncias a disposición de la Inspección de Trabajo.

El secretario general de UGT ha calificado la situación de "dramática" y ha pedido que se acabe con la precariedad del mercado laboral.

Ha pedido al próximo Gobierno que priorice la derogación de la reforma laboral del PP de 2012, antes de abordar el diseño de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, como pretendía el presidente en funciones, Pedro Sánchez. "Que no nos busquen para un nuevo Estatuto de los Trabajadores si no hay derogación previa", ha zanjado.

Que no haya elecciones

También ha pedido a Sánchez y a Unidas Podemos que lleguen a un acuerdo y eviten la celebración de próximas elecciones.

"No se deberían repetir las elecciones generales en nuestro país. Antes del 23 de septiembre deberíamos tener Gobierno, porque los problemas de la gente de nuestro país hay que solucionarlos. Necesitamos gobierno para derogar la reforma laboral y la de pensiones", ha insistido.

Aunque ha sido insistente sobre la necesidad de que haya Gobierno, no ha querido manifestarse sobre si recomendaría a Unidas Podemos que acepte las 300 propuestas del PSOE y no se enroque en la necesidad de formar un Gobierno de coalición.

Necesitamos gobierno porque sino no se recuperará la calidad del empleo"

Cree que los problemas que hay hoy en día se deben a la reforma laboral, como por ejemplos los cierres y despidos que se van a producir en Ryanair, una empresa que "tiene una actitud prepotente de no negociar debido a la legislación que tenemos".

"Necesitamos Gobierno porque sino no vamos a recuperar la calidad del empleo, porque tenemos que trabajar en materia de igualdad, no sólo el día 8 de marzo, porque tenemos que dar una solución a las personas discapacitadas que buscan empleo y no lo encuentran, porque tenemos que revalorizar las pensiones, derogar las reformas del PP, y elaborar un sistema de viabilidad para la Seguridad Social. Los servicios públicos deben mejorar", ha concluido.

Acercamiento de la patronal

El líder de UGT ha reconocido también que su sindicato mantuvo en el mes de julio conversaciones con la CEOE, con la que quiere constituir de nuevo mesas de diálogo en septiembre para tratar de llegar a acuerdos en materias como la digitalización o la economía sumergida.

Álvarez se ha mostrado optimista con estos encuentros, ya que "ha sido la patronal la que ha propuesto que vuelvan a celebrarse".

También ha pedido que se trabaje para que se sigan subiendo los salarios y se pacte un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.000 euros para el año 2020.