Twitter permite ya subir tuits de voz desde iPhone con iOS

Twitter ha desarrollado una nueva función que permite ya subir archivos de audio a la red social. Por el momento, esta opción únicamente está disponible para aquellos usuarios de iOS, el sistema operativo que utilizan los iPhone, aunque la compañía espera que se extienda pronto al resto de dispositivos de Apple y luego a las demás plataformas.

Estos tuits de voz tienen una duración máxima de 140 segundos: un tiempo equivalente al doble del tope de caracteres -pasó de 140 a 280 en 2017- que Twitter permite introducir en los tuits convencionales.

Del mismo modo que ocurre con los mensajes escritos, en el caso de que se supere el máximo de 140 segundos, Twitter permite hacer hilos con varios tuits, por lo que si el usuario sobrepasa el límite de tiempo, la red social generará automáticamente un nuevo mensaje de voz relacionado con el primero.

Para poder subir un audio, los usuarios tienen que usar un nuevo icono con forma de onda sonora que ha sido habilitada en la ventana desde donde se escriben los tuits. Cuando el usuario haya terminado de grabar, bastará con que pulse el botón de 'listo' para que quede guardado. A continuación, antes de publicar, la red social social ofrece la posibilidad de agregar texto y archivos de imagen.

Según ha informado la compañía en un comunicado, Twitter ha decidido implementar esta función para agregar "un toque más humano" a la red social, dado que en ocasiones se pierden "matices" con los tuits en formato escrito.

Tweets with audio are rolling out on iOS and we only have one thing to say about it pic.twitter.com/CZvQC1fo1W