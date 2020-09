Telefónica entra de lleno en el 5G y promete red para tres de cada cuatro españoles antes de fin de año

Telefónica ha anunciado el encendido de su red 5G en nuestro país, que antes de fin de año llegará a un 75% de la población, según ha asegurado el presidente del operador, José María Álvarez-Pallete.

En un comunicado de prensa la teleco española ha anunciado que próximamente se lanzará un esquema tarifario para empresas y particulares con el 5G como elemento diferencial. Competirá por tanto con Vodafone, que desde hace meses cuenta con esta tecnología en su catálogo de productos y servicios.

“Con el 5G llegan enormes beneficios para España. Esta es una oportunidad de oro para que nuestro país lidere la Cuarta Revolución Industrial (...) Es un 5G para todos, sin excepciones. En todas las comunidades autónomas. Con este impulso, Telefónica acelera la digitalización de las Pymes, de las Administraciones públicas y de los ciudadanos. Como la fibra y como tantas otras grandes cosas, el 5G es Telefónica”, ha explicado Álvarez-Pallete.

Ventajas del 5G

La tecnología 5G aporta una gran velocidad de descarga y subida de contenidos, así como una baja latencia -tiempo que pasa desde que se da una orden hasta que se ejecuta-. Por este motivo es capital en el desarrollo del coche autónomo o las operaciones a distancia -telemedicina-.

"Para los clientes particulares, además de las ventajas que aporta el 5G en términos de mayor velocidad y menor latencia que permitirá, por ejemplo, la descarga de una película en segundos, el 5G supondrá la posibilidad, entre otras, de disfrutar de retransmisiones deportivas en directo en las que el usuario tendrá una experiencia 360º y podrá visionar cualquier ángulo del partido como si estuviera en la cancha. Aquellos que sean aficionados al gaming contarán una experiencia en movilidad similar a la que les aporta la fibra en el hogar, o sea, sin interrupciones o latencia. Así, el 5G permitirá jugar, en el teléfono móvil, como si se estuviese en la pantalla del ordenador de casa o en una video consola", epxlica el operador.

La compañía lanzará el 5G bajo el estándar NSA (Non Stand Alone), para posteriormente desarrollar el SA (Stand Alone), que permitirá sacar todo el rendimiento al 5G. La ampliación de las infraestructuras se realizará en emplazamientos e infraestructuras actuales y se completará con nuevas estaciones base y antenas.