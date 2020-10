El Gobierno sube impuestos a las grandes empresas y prevé recaudar un millón más de cada una

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 en los que incluye una reforma del Impuesto de Sociedades con la que prevé recaudar 1.520 millones de euros adicionales en los próximos dos ejercicios procedentes sólo de 1.739 empresas, el 0,12% del total de compañías del país.

Esta previsión de recaudación supone que el Ejecutivo prevé que estas compañías paguen al fisco casi un millón de euros más al añocada una. La medida consiste en pasar del 100% al 95% la exención sobre dividendos y plusvalías en filiales, que permitía que las compañías no tuvieran que tributar por estas rendimientos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que esta medida no aplicará a las pymes durante los próximos tres años: "las empresas con facturación inferior a 40 millones pueden seguir aplicando la exención del 100%, lo que favorecerá su internacionalización", ha precisado.

Además de este cambio en Sociedades, la ministra ha repasado el resto de modificaciones fiscales que ya habían sido anunciadas esta misma mañana por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

IRPF, Patrimonio, IVA, seguros y diésel

Entre ellas figura un aumento del impuesto sobre las primas de seguros, que pasa del 6% al 8%, con el que prevén recaudar 507 millones de euros; un incremento del impuesto al diésel (para asemejarlo a la gasolina) y con el que espera ingresar 500 millones de euros; la subida del IVA del 10% al 21% para las bebidas azucaradas; el aumento del 2,5% al 3,5% en el Impuesto de Patrimonio para más de 10 millones; subida del IRPF para rentas de más de 300.000 euros y de capital para más de 200.000; y modificación de los beneficios fiscales para la inversión en planes de pensiones.

En concreto, se modifica el límite de aportaciones a planes de pensiones individuales que pueden desgravar hasta los 2.000 euros y se amplía la desgravación de los planes de pensiones de empresa con un incremento del límite de 8.000 a 10.000 euros. Con esta medida prevén ingresar 580 millones más entre los próximos dos ejercicios.

En conjunto, con todas las medidas de impuestos, el Ejecutivo prevé recaudar 1.862 millones de euros más en 2021 y 2.135 millones de euros más en 2022.

Comité de expertos para la reforma fiscal

La ministra de Hacienda ha descartado que el Ejecutivo finalmente vaya a abordar otras modificacionesque estaban sobre la mesa, como la eliminación de algunos beneficios fiscales o la reclasificación de productos en los distintos tipos de IVA. También se ha dejado a un lado la posibilidad de eliminar la exención de IVA de la sanidad y la educación privadas.

Para abordar estos asuntos de forma más pausada, el Ejecutivo ha creado un comité de expertos que estudiará las posibles reformas fiscales a lo largo de la legislatura. Montero ha avanzado que su composición se comunicará en los próximos días.

Tramitación parlamentaria

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros su proyecto de Presupuestos para 2021 después de semanas de intensas negociaciones entre los dos partidos que integran el Ejecutivo, PSOE y Podemos, para limar las discrepancias entre ellos.

Una vez aprobado en Consejo, el proyecto ahora pasará a las Cortes donde tendrá que seguir el curso parlamentario en los últimos dos meses del año. El escaso margen de tiempo implica que con toda probabilidad el próximo año arrancará con una nueva prórroga de los Presupuestos de Cristóbal Montoro, que estarán en vigor al menos unas semanas. Para sacarlo adelante, el Gobierno necesita el apoyo de otros grupos y todo apunta a que intentará conseguir el de los partidos que le hicieron ganador de la investidura en lugar de buscar el apoyo de Ciudadanos.

El Ejecutivo no defenderá el proyecto en el Congreso hasta que no tenga certeza sobre los apoyos, ya que no quiere repetir un escenario como el que vivió en 2019, cuando en plena votación sus propios socios le retiraron el apoyo y se vio obligado a convocar elecciones generales.