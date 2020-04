La Seguridad Social se retrasa más de dos meses en pagar bajas por maternidad y paternidad

Los retrasos de la Seguridad Social al pagar las prestaciones por maternidad y paternidad están dejando a muchos progenitores con cero ingresos una media de dos meses, un periodo que se podría ampliar en estas fechas con motivo del colapso que ha generado el coronavirus.

El problema, sin embargo, viene de atrás y condena a muchos padres y madres a una situación de precariedad. "El día 15 de enero nació nuestra hija. Estamos a principios de abril y ninguno de los dos hemos recibido nada. Y la cuestión es que una economía doméstica normal no tiene por qué tener 10.000 euros ahorrados para poder subsistir más de dos meses sin ingresos", relata a Vozpópuli una pareja residente en Madrid que se encuentra en esta situación.

El padre trabaja en una entidad bancaria y se ocupó la gestoría que presta servicios a esta entidad de solicitar el día 23 de enero la prestación para él y para la madre. Aunque pensaban que cobrarían los quince días de enero a principios de febrero, no fue así, y la gestoría les informó de que hasta el día 27 de febrero no se había tramitado y autorizado su derecho a prestación. "Mes y medio después de que naciera, aun habiéndose presentado siete días después del parto", comenta. Aún así, no cobraron tampoco a principios de marzo y a día de hoy siguen esperando.

Está dentro de lo habitual

Como ellos, muchos otros padres se quejan del mismo problema en foros y redes sociales. "Nuestra niña nació el 13 de enero. Cuando pedimos cita para tramitar las bajas maternal/paternal nos dieron cita el 28 de febrero... increíble pero cierto", cuenta una madre de Gerona, que dice haber conseguido notificación de la Seguridad Social hace unos días en la que le indican que cobrará a finales de abril.

"Lo indignante es que tarden tantísimo. La niña ya cumple en unos días los 3 meses, se supone que la baja de maternidad es porque no puedo trabajar, ¿de qué se supone que tenemos que vivir dichos meses?", se lamenta.

Desde la Tesorería General de la Seguridad Social explican a este medio que estos retrasos "están dentro de los plazos habituales". Si se tiene la confirmación de que la prestación ha sido concedida eso significa que, antes o después, se cobrará.

El problema se agrava con el coronavirus

A los retrasos habituales en la tramitación de las solicitudes de prestaciones y posteriormente a su liquidación, se suma ahora el colapso que tiene el sistema por el coronavirus.

"Tuve el bebé el 14 de febrero, fui a pedir cita previa a la Seguridad Social y me la dieron para finales de marzo, así que justo me cancelaron la cita por el coronavirus. Ahora estoy intentando gestionarlo online y rellenar los papeles, pero no he cobrado ni febrero ni marzo", cuenta a este medio una madre que todavía no ha podido ni siquiera solicitar la prestación.