La Airef propone una renta mínima estatal de 430 euros al mes como máximo para los hogares más pobres

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha propuesto la creación de una renta mínima estatal -compatible con el empleo, homogénea para todas las comunidades y que se conceda teniendo en cuenta únicamente el nivel de renta de los hogares-, que sería como máximo de 430 euros al mes para los hogares más desfavorecidos, que recibirían también complementos por cada hijo a cargo.

Su propuesta tendría un coste neto para el Estado de 3.500 millones de euros al año (frente a los 7.200 que se gastaría con el modelo propuesto por la Iniciativa Legislativa Popular, ILP, a propuesta de los sindicatos y que el Ejecutivo estudia implantar) y se en dos ejemplos diferentes.

Con ambos se conseguiría una reducción de la tasa de pobreza severa superior a la que se logra con los programas actuales: de entre el 46% y el 60,4%, frente a la disminución del 27,6% que se conseguiría actualmente, según el informe sobre rentas mínimas que ha elaborado a petición del Gobierno la institución que preside José Luis Escrivá, y que ha sido publicado este miércoles.

El número de hogares beneficiados también aumentaría, al pasar de 1,1 millones a 1,8 millones. La Airef explica que el coste real de estas dos propuestas sería de 5.500 millones de euros, pero el Estado ahorraría 2.000 millones al eliminarse las duplicidades, con lo que el coste final sería de 3.500 millones. Señala además que no se produciría efecto llamada, que en el caso del sistema actual puede suponer un sobrecoste de 2.600 millones de euros adicionales.

Su primera propuesta consiste en crear una sola prestación que tenga dos tramos. El primer tramo concederá el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir unos 430 euros de ayuda, para las familias cuya renta suponga un 20% de la mediana de renta, o sea 236 euros si el hogar es de un sólo miembro o 497 si es de dos miembros; que recibirán además un complemento de 1.200 euros al año por hijo a cargo hasta un máximo de tres hijos.

El segundo tramo será para los que tengan una renta del 60% de la mediana de renta, es decir 710 euros para hogares de un miembro y 1.492 euros para hogares de dos miembros, que no recibirán el 80% del IPREM, sólo los complementos por hijos.

Otra opción con ayudas progresivas

Su segunda idea consiste en crear una sola prestación con dos tramos también. En el primer tramo (para hogares con una renta de 355 euros si son de un miembro o 746 euros si son dos) se concede una ayuda decreciente que va desde el 80% del IPREM (430 euros) hasta el 10% (53,8 euros), y un complemento por hijo a cargo hasta tres hijos de 1.680 euros al año por hijo (140 euros al mes).

El segundo tramo es para hogares con un 60% de la mediana de renta (710 euros para hogares de un miembro y 1.492 para los de dos), que recibirán únicamente los complementos por hijo a cargo, que será de 1.200 euros al año por hijo hasta un máximo de tres.

La propuesta actual no es eficaz

La Airef hace estas propuestas porque ha detectado que la propuesta que está encima de la mesa para establecer una prestación de ingresos mínimos está fraccionada y es muy dispar por comunidades autónomas, además de que su eficacia es reducida: sólo consigue bajar un 27,6% la tasa de pobreza severa porque hay "una falta de focalización de la propuesta en el objetivo principal".

Esto se debe a que para su concesión tiene en cuenta únicamente el desempleo, que la Airef considera que es la causa principal de la pobreza pero no la única, ya que un 29% de las personas en pobreza severa lo están porque proceden de grupos con marginalización, un 17% por falta de formación, un 15% por precariedad laboral, un 5% por incapacidad no reconocida por problemas de salud y un 1% porque son emigrantes retornados.

El diseño institucional presenta algunas debilidades relevantes", advierten

La ILP además "no aborda el solapamiento con prestaciones de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales -ayuntamientos", apunta la Airef, de ahí que su coste sea tan elevado y se pierdan unos 2.000 euros por solapamiento de prestaciones.

"La financiación de esta prestación supone un reto ante una situación de déficit estructural en torno al 2% del PIB con una deuda pública cercana al 100%", añade la Airef.

Cambios principales

Por ello, consideran importante que el sistema de rentas mínimas no use como requisito principal la situación de desempleo sino el nivel de renta de los hogares, que la prestación sea compatible con el empleo "permitiendo que actúe como un complemento salarial hasta un determinado umbral", que no se reciba de forma discontinua, que no haya solapamientos entre prestaciones y que se constituya una ventanilla única a través de los trabajadores sociales de los ayuntamientos.

Para evitar el fraude, proponen que se establezca como requisito la inscripción en la Agencia Tributaria, lo que agilizaría además los trámites. Además sugieren que la puesta en marcha vaya acompañada de un plan presupuestario para compensar el incremento estructural del gasto.

Si el Gobierno acepta alguna de las dos propuestas de la Airef, esta institución cree que podría reducir la tasa de pobreza severa y dejarla en un 2,7%, por debajo de la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 3,5%. Sin ni siquiera aplicar la propuesta de los sindicatos la tasa de pobreza severa se sitúa en el 6,9% en el país y con esa iniciativa de CCOO y UGT podría reducirse hasta el 5%.