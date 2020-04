"Me puso 12 querellas y tuve amenazas, pero lamento la muerte de El Pocero"

Durante los años del boom inmobiliario en España, uno de los más destacados 'señores del ladrillo', Francisco Hernando, El Pocero, mantuvo un duro enfrentamiento con el que entonces era alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, de IU.

Hernando había iniciado en 2003 las obras de lo que acabaría siendo uno de los proyectos más emblemáticos de esa época de jolgorio inmobiliario y financiero, y también de la que vino después, la de la crisis económica. A través de su empresa, Onde 2000, levantó el complejo residencial que lleva su nombre, situado a poca distancia del pueblo de Seseña, cercano a Madrid.

El plan original contemplaba la edificación de 13.500 viviendas, ocupadas por unas 50.000 personas. Finalmente se construyeron 5.096 viviendas, de las que 2.320 no lograron licencia de primera ocupación por empeño del alcalde Manuel Fuentes, que aseguraba que Hernando no había ejecutado las obras que le correspondían relacionadas con alumbrado, jardines y otras infraestructuras.

En las elecciones autonómicas de 2011, el PP logró amplia mayoría en Seseña, desbancando a Izquierda Unida

Hernando hizo todo lo posible por doblegar la voluntad de Manuel Fuentes, quien se pasó unos años visitando juzgados por las querellas que le puso el constructor. "Lamento su fallecimiento, sin rencor alguno", comentó el viernes Fuentes en una conversación con este periódico, tras conocer el fallecimiento de Hernando por coronavirus.

Fuentes se opuso a la concesión de licencias que reclamaba Hernando sosteniendo que este no había cumplido con ciertas exigencias urbanísticas, como la construcción de accesos al complejo, o el desvío de una línea de alta tensión.

"Me puso 12 querellas, tuve amenazas de muerte, pero de verdad que he sentido su fallecimiento", dice Fuentes, que hace un año se retiró de la política. "También es padre, marido, lo siento por su familia, se que duele mucho, sinceramente", expresa.

"Alguien me llamó por teléfono y me dijo: Manolo vas a pasar por el patíbulo como no des las licencias al Pocero", recuerda Manuel Fuentes

Las querellas que presentó Hernando contra Manuel Fuentes no llegaron a nada. "Pero lo pasé mal; en uno de esos procesos, la juez dijo que yo tenía que poner una fianza de un millón de euros, fue una burrada", recuerda.

La oposición de Fuentes al desarrollo de Hernando tal y como se estaba produciendo se inició desde prácticamente el comienzo de las obras. Entre 2003 y 2004 el exalcalde de Seseña denunció que Onde 2000 no estaba cumpliendo con ciertos pagos debidos al Ayuntamiento de la localidad, y la denuncia afectó a uno de los hijos de Hernando, al representar a la compañía.

"Me advirtió entonces que un padre por su hijo mata", recuerda Fuentes, que apunta que a partir de 2006 ya no tuvo más contacto directo con Francisco Hernando, pero sí con los hijos de este, con los que mantuvo, dice, un trato "educado".

"Recibí amenazas anónimas, una vez alguien me llamó por teléfono, al Ayuntamiento, y me dijo: Manolo, vas a pasar por el patíbulo como no le des las licencias al Pocero; pude saber que era una llamada realizada desde Tenerife, pero nada más", cuenta.

"Yo creo que hice lo que tenía que hacer y estoy orgulloso de ello; él defendió los intereses de su empresa"

"Otra vez una señora me contó que le habían ofrecido 18.000 euros por ir a la televisión y decir que había tenido una aventura conmigo y que teníamos un hijo...", dice. "En otra ocasión acompañé a mi hija a una inmobiliaria para comprar una casa; la conversación con la inmobiliaria fue grabada, y quisieron hacer pasar la grabación como si yo hubiera reclamado a la empresa que regalara una casa a mi hija por ser el alcalde de Seseña...", recuerda.

En las elecciones autonómicas celebradas en mayo de 2011, el Partido Popular se impuso en Seseña, cuando ya el complejo construido por Francisco Hernando estaba habitado en buena parte, desbancando a IU. Unos meses después, en octubre, el Ayuntamiento aprobó archivar el expediente abierto por Manuel Fuentes, a propuesta del PP y con el apoyo del PSOE y de UPyD, y la abstención de IU.

"No le guardo rencor, aquello pasó y ya está, yo creo que hice lo que tenía que hacer y estoy orgulloso de ello; él defendió los intereses de su empresa", comentaba el viernes el exalcalde de Seseña.