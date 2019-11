El 'procés' frena las ventas de viviendas de lujo a extranjeros en Cataluña

El procés soberanista en Cataluña está teniendo un impacto negativo ya constatado en un determinado sector del mercado inmobiliario, según advierten distintas fuentes del sector.

Directivos y empresarios del mundo inmobiliario consultados por Vozpópulicoinciden en llamar la atención sobre un efecto negativo de la convulsa situación política catalana en las operaciones de venta de propiedades de valor superior a 1.000.000 euros, esto es, viviendas de lujo, que parecen haberse reducido en los últimos tres años.

"Se trata de un segmento de propiedades que normalmente cautiva a extranjeros. Son estos, fundamentalmente, los que por lo menos desde 2017 se lo están pensando dos veces antes de comprar una propiedad de lujo en Cataluña", afirma el portavoz de una importante inmobiliaria de lujo con sede en la Ciudad Condal.

El proceso soberanista "no está afectando al comprador nacional de vivienda residencial de segmento medio" en Cataluña, pero sí se observa una "desaceleración" del mercado en el segmento del lujo para extranjeros

Otro directivo, vinculado a una de las mayores empresas de promoción de viviendas de España, incide en que el proceso soberanista "no está afectando prácticamente al comprador nacional de vivienda residencial de segmento medio que vive en Cataluña", pero sí se está produciendo una "desaceleración" del mercado en el segmento del lujo, en especial, en lo referido a extranjeros.

Frenazo en el Barcelona Meeting Point

"Los pesos pesados del sector inmobiliario están oficialmente intentando dar tranquilidad con sus mensajes sobre los efectos de lo que está pasando en Cataluña en el sector, porque no puedes tampoco crear un alarmismo gratuito, pero es evidente que en el plano del comprador inmobiliario extranjero, lo que se busca es el menor riesgo posible, y eso quizá no se encuentra ahora en Barcelona", dice Lola Ripollés, experta en el mercado inmobiliario de la escuela de negocios catalana EAE Business School.

"Es de sentido común: no vas a comprar una casa de lujo en un lugar con revueltas, aunque de momento sean focalizadas; para eso te vas a Valencia o a otro lugar de la costa. Otra cosa es lo que pasa con el extranjero que conoce Barcelona o la persona que es de allí y que pueda llegar a ser capaz de digerir de otra manera lo que está sucediendo".

Lo que está pasando ahora no va a salir gratis; ya lo hemos visto con el desplome de la participación en el Barcelona Meeting Point

La inmobiliaria de viviendas de lujo Barnes Internacional ha llegado a estimar que el impacto del 1-O de 2017 en la demanda de viviendas de lujo fue un desplome del 50%, con una caída consecuente de los precios del 20%. "Hay un freno, pero es pronto para hablar de los efectos, por ejemplo, de la reciente sentencia del Supremo; es cierto, en cualquier caso, que el procés en su conjunto ha afectado negativamente al segmento y que los extranjeros interesados en el lujo no están viniendo a Barcelona", dicen a este medio desde la inmobiliaria.

"Es un frenazo que me consta que también se ve este año, pero que no es consecuencia de lo que ha pasado concretamente este año sino de lo que ha pasado en años anteriores. Creo que veremos más consecuencias a largo plazo porque no es un mercado en el que las conexiones causa-efecto sean inmediatas", asegura Ripollés. "Barcelona acumula un tirón para determinadas industrias, como la tecnológica, pero lo que está pasando ahora no va a salir gratis; ya lo hemos visto con el desplome de la participación en el Barcelona Meeting Point, la principal ventana del mercado inmobiliario español al mundo, que se ha visto afectada por las protestas contra la sentencia del Supremo".