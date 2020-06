Los precios medios de los hoteles suben en todas las comunidades para este verano

El coronavirus ha alterado la demanda turística, con un cambio en la tendencia de los viajes de verano y los destinos elegidos; la oferta hotelera, pues algunos establecimientos echaron el cierre al inicio de la pandemia y no han vuelto a abrir; y, consecuentemente, en los precios. Algunos destinos españoles se han encarecido respecto al pasado año, especialmente aquellos donde han aumentado las reservas y la disponibilidad de habitaciones es limitada.

Según la plataforma de inteligencia turística con sede en Mallorca TravelgateX, que procesa datos de webs punteras como Booking, Expedia u Hotelbeds y extrae un precio medio por noche y habitación, a rasgos generales, en estos momentos reservar una habitación es más caro que el año pasado en cualquier comunidad autónoma.

Andalucía, Baleares o Canarias encabezan la lista en precio. En el caso de Andalucía, para los meses de julio y agosto, la tarifa media diaria (ADR) de los hoteles ha crecido un 4,5% respecto a los precios existentes en estas fechas el pasado año, con máximos de 170 euros de media en julio y 189 euros en agosto. En Baleares, el dato es un 4,3% superior al de 2019, con un precio medio de 158 euros por noche en julio y 171 euros en agosto.

En cuanto a Canarias, según la mencionada plataforma, los buscadores ofrecen habitaciones un 5,5% más caras que el año pasado, con una especial subida en agosto (+7%), hasta alcanzar los 120 euros de media. En el 'top 5' también se encuentran Cataluña y la Comunidad Valenciana, con crecimientos en los precios del 4,7% en ambos casos, pagando los viajeros que se hospeden en estas regiones alrededor de los 136 euros de media en julio y los 152 euros en agosto.

Algunos destinos bajan precios

No obstante, hay que tener en cuenta que, dentro de una misma comunidad autónoma, habrá destinos en los que el precio haya crecido, pero también donde haya bajado -aunque en los datos que ofrece TravelgateX las caídas se vean compensadas por las subidas-. Así lo pone de relieve Nacho Vallina, director de marketing del grupo al que pertenece el portal de reservas BuscoUnChollo.com. El directivo de la agencia de viajes 'online' con sede en Tarragona asegura que "hay una dicotomía" entre los destinos en lo que al precio se refiere.

Según explica, "hay hoteles con muchos problemas que no van a poder abrir, con lo cual va a haber menos oferta y en ciertos destinos ésta se va a ver muy marcada". "Si hay un mercado con una oferta suficiente, aunque no sea tan alta como otros años, los precios es probable que no sólo se mantengan sino aumenten", concreta. En este sentido, cree que esos establecimientos en los que hay poca disponibilidad y ya cuentan con una capacidad casi completa ofrecerán más caras las últimas habitaciones para julio o agosto.

También hay otros destinos muy dependientes del turismo internacional -que, tras el impacto de la pandemia en los viajes, tardará más en llegar- en los que hay más oferta disponible y los alojamientos necesitarán garantizarse un mínimo de ocupación, por lo que lanzarán ofertas de última hora. "Muchos hoteles van a tener difícil abrir ante la falta de demanda, y es probable que los precios estén por debajo de lo habitual", añade.

Relación oferta-demanda

Vallina pone el ejemplo de Salou o Benidorm, localidades con una "capacidad de camas inmensa y una alta dependencia del turismo internacional". Por contra, aporta algunos datos registrados en su plataforma, en los que ya se pueden observar crecimientos en las tarifas hoteleras. Es el caso de los municipios andaluces Torremolinos (donde el precio medio en las últimas semanas ha crecido un 58% respecto al año anterior), Benalmádena (+52%), Aguadulce (+22%) o Mojácar (+17%).

También empieza a notarse un crecimiento en otros destinos con plazas hoteleras limitadas, como Puerto de Mazarrón (Murcia) o Rota (Cádiz). Por contra, en el caso de Puerto de la Cruz (Tenerife), el portal Buscounchollo.com aún registra una caída del 12% en el precio medio respecto al pasado año, pero su Vallina advierte que el archipiélago "tiene un ritmo de reservas muy bueno y puesto que su capacidad hotelera y aérea es limitada, es probable que registre subidas en el precio", como ya constata TravelgateX.