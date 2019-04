PP y Ciudadanos, los únicos partidos que recogen las recomendaciones de la Airef sobre pensiones en su programa

El Partido Popular y Ciudadanos son los únicos partidos que han recogido en su programa electoral las dos recomendaciones principales que ha dado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal(Airef) para poder resolver el problema de las pensiones a medio plazo: retrasar la edad efectiva de jubilación (la edad a la que de media se jubilan los españoles) y ampliar el periodo de la carrera de cotización.

La primera medida consiste en aplicar medidas para que la edad efectiva o real de jubilación, que a cierre de 2018 es de 62,7 años, se retrase poco a poco hasta coincidir con la edad legal de jubilación, que a día de hoy es de 65 años y 8 meses e irá aumentando hasta llegar a los 67 años en 2027. Cada año que se consiga que aumente la edad real de jubilación supondrá un ahorro aproximado de 4.800 millones de euros, explica la Airef, y una mejora en la cuantía que se recibe.

La segunda medida hace referencia a la carrera de cotización, es decir, el número de años de la vida laboral que se tienen en cuenta para calcular la pensión, que es "bajo" en España en comparación con otros países de Europa (en algunos de ellos directamente se utiliza toda la vida laboral). Actualmente se utilizan en España 25 años de la vida laboral y la Airef recomienda aumentar ese periodo hasta los 35 años de aquí a 2027, lo que supondría un ahorro de 6.000 millones de euros en los próximos 30 años "sin apenas afectar la suficiencia".

Fue en enero de este año -todavía no se había disuelto la Comisión del Pacto de Toledo-, cuando la Airef presentó el informe sobre la Seguridad Social en el que alertaba del déficit estructural que padecía el sistema y recomendaba al Gobierno que aplicara estas medidas "con prontitud" para afrontar el gasto cada vez más creciente del sistema (tanto por el envejecimiento como por la próxima jubilación de la generación del babyboom).

En ese documento la Airef señalaba que esas dos medidas son "la solución más viable" y que sería deseable que su implementación fuera gradual para que la sociedad fuera aceptándolas poco a poco. A pesar de las recomendaciones explícitas de la asociación que preside José Luis Escrivá, sólo Ciudadanos y el Partido Popular han incluido estas ideas en su programa.

Detalles de cómo las implementan

El partido de Albert Riveraquiere adecuar la edad real de jubilación a la edad legal dificultando las prejubilaciones y fomentando que las personas en activo que quieran seguir trabajando más allá de la edad legal puedan hacerlo con condiciones favorables.

"Hay casos en los que voluntariamente se quiere seguir trabajando por encima de esa edad legal y queremos dar condiciones para que los que quieran puedan estar más tiempo en el mercado laboral. En segundo lugar, hay que replantear las prejubilaciones: hay gente que con 52 años se quiere prejubilar o le proponen hacerlo y no es adecuado ni para ellos ni para las cuentas de la Seguridad Social", ha explicado Francisco de la Torre, portavoz de Hacienda de la formación naranja.

Ciudadanos propone también que cuando una persona siga trabajando más allá de la edad legal de jubilación pueda compaginar su sueldo con el 100% de la pensión que se merece por el tiempo que ha cotizado.

El PP quiere revalorizar las pensiones teniendo en cuenta el IPC y otros factores

El PP incluye en su programa que ampliará el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral, "para evitar que los años de la crisis afecten a la cuantía de las pensiones en el momento de la jubilación", y apuesta por bonificaciones en el IRPF para los trabajadores que decidan seguir trabajando sin cobrar su pensión, lo que fomentará que se jubilen más tarde y se vaya retrasando progresivamente la edad efectiva de jubilación.

Los populares van más allá de estas recomendaciones ya que la Airef planteaba un escenario en el que contaba con que las pensiones se revalorizarían de acuerdo al IPC, lo que supone un fuerte incremento del gasto, y el PP piensa utilizar un factor diferente que utilice el IPC como "elemento troncal" pero tenga en cuenta también otros como "la evolución del crecimiento económico, de las cotizaciones o el déficit de la Seguridad Social", explica Javier Escribano, coordinador del área económica.

"No es el momento adecuado", según el PSOE

No contempla estas medidas el PSOE, ya que considera que "no es el tiempo político adecuado" para plantearlas, y le da prioridad a otros asuntos como la revalorización. "Entendemos que en este momento los objetivos son qué tipo de revalorización (el IPC es lo que nosotros defendemos) y cómo resolvemos el déficit. Todos las cuestiones relacionadas con la parametrización pensamos que no son convenientes ahora mismo, hay que dejarlas al Pacto de Toledo".

El PSOE ya había demostrado que se oponía a estas opciones cuando el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, afirmó que estaba de acuerdo con las propuestas de la Airef y posteriormente el Ministerio de Trabajo le desdijo en público.

Unidas Podemos no sólo no las comparte sino que propone lo contrario: que cada contribuyente pueda elegir libremente qué años de su vida laboral se utilizan para el cálculo de su pensión y facilitar las prejubilaciones.

Vox califica las recomendaciones de la Airef como "propuestas convencionales" y sugieren en vez una reforma integral del sistema público de pensiones hacia uno mixto, a medio camino entre el sistema de reparto y el de capitalización.