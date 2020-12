Pepe Álvarez (UGT): "Estoy harto de grandes declaraciones del Gobierno y poco BOE"

El secretario general de UGT,Pepe Álvarez, ha cargado este martes contra el Gobierno, al que acusa de estar continuamente haciendo "grandes declaraciones" y propuestas que luego no se traducen en medidas concretas aprobadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Estoy harto de grandes declaraciones y poco Boletín Oficial del Estado. Hay una comisión que es donde hay que tratar las propuestas, que hasta ahora la llevaba la ministra de Trabajo sobre la reforma laboral y es donde hay que abrir esos debates. Las expectativas queremos que acaben en el BOE. Lo que me interesan son propuestas concretas. Esto suena ya a cachondeo, llevamos mucho tiempo que sólo aparecen propuestas", ha reivindicado Álvarez en una entrevista en Espejo Público.

El líder sindical ha advertido al Ejecutivo de que la paciencia de los sindicatos se acaba y de que aunque "la pandemia ha estropeado el año en cuanto a recuperación de los derechos de trabajadores, en el mes de enero, ante las perspectivas de que se va a superar la pandemia, "hay que pasar del dicho al hecho".

Polémica subida del SMI

Sus declaraciones se han producido en el día en que se inician las negociaciones en el marco del diálogo social para fijar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021, un asunto controvertido dada la reticencia de la patronal a hacer cambios en este indicador y la presión que están haciendo los sindicatos para subirlo, al menos, a 1.000 euros al mes, un incremento de en torno al 5%.

"Si el Gobierno cree que porque nos lo traiga en plena pandemia y navidades no lo vamos a pelear, se equivoca", ha advertido el secretario general de UGT.

En su opinión, subir el SMI ayudará a que no se destruya el empleo, ya que "la gente que gana el SMI es la que va a gastar y va a tirar del consumo" y de la economía, defiende. Considera que "no tiene ni pies ni cabeza que no haya una subida".

Insiste en la reforma laboral

Álvarez se ha mostrado muy molesto con el Ejecutivo por haber señalado que no habrá reforma laboral sin el acuerdo de la CEOE, ya que en su opinión eso abre las puertas a que la patronal ni siquiera se siente a negociar.

También le ha incomodado las declaraciones relativas a las pensiones, y la posible sugerencia de que no se va a blindar su indexación con el IPC mediante una fórmula exacta. "El Gobierno se la está jugando", ha advertido.