El 12% de los pensionistas cobrará la pensión más tiempo del que ha cotizado

El exministro socialista Carlos Solchaga se ha convertido en uno de los protagonistas de la actualidad al afirmar tajantemente que los pensionistas no tienen razón para protestar. "Ninguno de ellos ha pagado ni la mitad de lo que perciben", dijo, desatando las críticas de numerosos sectores. ¿Es cierto lo que dice? es difícil saber lo que ha cotizado cada pensionista, pero sí hay algún dato oficial que nos puede ayudar a hacernos una idea: el 12% de los pensionistas que hay actualmente cobrará la pensión más años de los que ha cotizado.

El año 2017 se cerró con 5,8 millones de jubilados que percibían una pensión por su retiro. El 12% de estos jubilados había cotizado al sistema durante 20 años o menos. Para ser más concretos, el 3,38% cotizó menos de 15 años y el 8,64% cotizó entre 15 y 20 años. El problema es que la esperanza de vida no hace más que crecer en España y hoy los pensionistas viven, de media, unos 20 años en la etapa de retiro, lo que hace que muchos de estos beneficiarios cobren sus pensiones más años de los que han cotizado al sistema.

Eso sí, la mayor parte de los jubilados, el 62,73%, ha cotizado por más de 35 años, la cantidad de años que se exige ahora en España para tener derecho a cobrar el 100% de la pensión. Y si diferenciamos por regímenes, vemos que los pensionistas con menos años cotizados son los que antes de jubilarse fueron trabajadores autónomos, un colectivo al que, además, se le suele reprochar que cotice siempre por la base más baja.

Lo que está claro es que en España la vida en la jubilación es muy larga: 20 años de media. En la OCDE, la media es algo más baja: 17,6 años. Hay una explicación: nos retiramos antes y vivimos más. Además, la forma de calcular las prestaciones también es más generosa. Por ejemplo, el periodo que se utiliza para calcular la pensión está ahora en 20 años (era 15 antes de la reforma de Zapatero). En la OCDE, la mayoría de países utiliza toda la vida laboral. De hecho, muchos organismos reclaman que España también empiece a tener en cuenta toda la vida activa de sus ciudadanos.

El sistema de pensiones español es más generoso que otros, pero genera dudas sobre su sostenibilidad

La combinación de todos estos factores hace que el sistema español sea comparativamente mucho más generosoque el de otros países, algo que no sería un problema si fuera sostenible. Y demuestra que las palabras de Solchaga, por fuerte que suenen, no estén tan fuera de contexto. Lo que hay que decidir es si se quiere mantener el sistema tal y como está y se aumentan los ingresos para poder financiarlo, o si se reduce la generosidad del mismo.

Pacto de Toledo

De ahí la importancia de la futura reforma del sistema que, paradójicamente, cada vez parece más difícil de plantear. El Pacto de Toledoevidenció este miércoles las dificultades que tiene para llegar a un acuerdo y solo tiene que pactar las recomendaciones que han de guiar la futura reforma, no la reforma en sí. Eso nos permite hacernos una idea de lo complicada que resulta esta materia.

Si hace dos semanas los grupos políticos habían acercado posturas en la Comisión para cerrar las recomendaciones, hoy el acuerdo parece más lejos que nunca. La discusión sobre la revalorización ha hecho saltar por los aires las negociaciones, tanto que los partidos han llegado a desconvocar la reunión prevista para este miércoles por la falta de acuerdo.

Oficialmente dicen que siguen trabajando, pero la realidad es que desconvocaron la reunión porque de poco servía juntarse en una sala si saben que no son capaces de ofrecer un pacto a los ciuadadnos. Todos confían en poder avanzar en los próximos días y cerrar las recomendaciones, pero las diferencias que estamos viendo semana tras semana apuntan en sentido contrario y dejan en el aire la reforma de las pensiones.

El Gobierno mete presión

En realidad la reforma es cosa del Gobierno, pero la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha dejado claro que no vinculará de forma unilateral y a través de una ley las pensiones al IPC. Quiere consenso. Y es justo lo que falta en estos momentos. Quizá Valerio hizo estas declaraciones tan tajantes para meter un poco más de presión a los grupos políticos.

Y es que el Pacto de Toledo lleva ya dos años negociando, pero sin ser capaz de dar verdaderos pasos al frente. Ha sufrido numerosas irrupciones políticas como la provocada por la crisis catalana, la de las primarias del PSOE y las del PP. Pero lo cierto es que ni los momentos de calma han servido para que las formaciones dejen a un lado sus postulados más radicales y acerquen posturas.

Si no se llega a un acuerdo en el Pacto, el Gobierno lo tendrá difícil para plantear una reforma del sistema. No hay que olvidar que solo cuenta con 84 diputados y que necesitará mucho apoyo para sacar adelante una reforma que tanto separa a unos de otros. Algunos de los partidos que catapultaron a Pedro Sánchez a La Moncloa se oponen radicalmente a las posturas que defiende el principal socio del partido socialista: Unidos Podemos. No va a ser fácil, eso seguro.

