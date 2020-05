La patronal hotelera estima que sólo un 2% de los alojamientos del país abrirán este mes

Comienza la cuenta atrás para que los hoteles del país puedan abrir sus puertas tras varias semanas sin ingresos, aunque los turistas tardarán más en llegar. El Gobierno contempla en su plan de desescalada que los alojamientos turísticos ubicados en provincias que se encuentren en la fase 1 puedan abrir sus puertas el próximo lunes 11 de mayo. Sin embargo, no permitirá que los españoles salgan de sus provincias y se desplacen libremente hasta que no se superen todas las fases, es decir, al menos hasta finales de junio.

Con estas condiciones, "la inmensa mayoría de la planta alojativa del país permanecerá cerrada", según informa Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que representa a más de 16.000 establecimientos hoteleros del país.

En concreto, el líder de la patronal estima, en conversaciones con Vozpópuli, que sólo un 2% o 3% de los hoteles del país abrirán sus puertas "en las próximas semanas o incluso en los próximos meses". "Hasta que no haya libertad de movimiento y los 84 millones de personas que solían visitarnos todos los años no tengan capacidad de venir, la hotelería tal y como la conocemos en España no existirá", ha precisado.

Marichal ya había avanzado hace unos días que sin libre circulación y todas las medidas de control que sean necesarias, no podrían abrir. Para la patronal, el planteamiento del Gobierno de reactivar el sector sólo con turistas de la propia provincia llegará a los negocios "directamente desde los ERTE por fuerza mayor a los ERE o a los concursos de acreedores”. Los empresarios denuncian que ni siquiera cuentan aún con "medidas fundamentales" para abrir como el protocolo único nacional, la ampliación a seis meses del periodo de vigencia de los ERTE por fuerza mayor tras la derogación del estado de alarma o la realización de test masivos en los hoteles.

El turismo internacional

Otro de los problemas a los que se enfrentan los hoteles es la incertidumbre acerca de la reanudación del turismo internacional, del que dependen en gran medida algunos destinos españoles como Baleares o Canarias. La consultora inmobiliaria CBRE muestra en un reciente informe cómo destinos urbanos como Barcelona y Palma de Mallorca registran casi un 90% de pernoctaciones de viajeros extranjeros, y en Madrid, Málaga o Sevilla rondan el 60%. Entre los destinos vacacionales, Mallorca (94%), Fuerteventura (92%), Ibiza (89%) o Lanzarote (89%) tienen también una gran dependencia del turismo internacional.

Para la reactivación de la actividad en el transporte "de larga distancia" dentro de España -como el autobús, el tren, el avión o el barco-, el plan del Gobierno recoge que "se irán eliminando progresivamente las prohibiciones que establece actualmente la normativa de manera selectiva, en función de la evolución de los marcadores sanitarios en los distintos territorios. De esta forma" los operadores de transporte irán ajustando su oferta en función de cómo evolucione la demanda".

El Gobierno señala en su plan que en el ámbito del transporte aéreo "es obligado alcanzar un concierto regulatorio de alcance europeo y, para el resto de modos y distancias, resulta precisa la aprobación de las correspondientes órdenes por parte del ministro de Sanidad". Un total de nueve países de la Unión Europea, entre ellos España, Francia e Italia, ya abogaron el lunes por establecer "reglas homogéneas" para garantizar la movilidad dentro de la Unión Europea de modo que se garanticen los viajes "seguros y sin interrupciones" dentro del espacio europeo.

Algunos operadores turísticos extranjeros comienzan a planificar su vuelta a España. Tal y como informó este medio hace días, TUI prevé empezar a traer turistas a España desde el Reino Unido y Alemania, los principales mercados emisores, a partir de la segunda quincena de junio. En una carta a sus empleados, el CEO de TUI, Fritz Joussen, asegura que "la gente quiere viajar tanto pronto como el turismo pueda despegar de forma responsable y segura", para lo que es necesario que "se levanten gradualmente las restricciones a volar".