La juez Teresa Palacios aprobó la sentencia de Bankia por teléfono

La juez María Teresa Palacios, una de los magistrados que componían el tribunal que la pasada semana absolvió a todos los acusados en el caso de la salida a Bolsa de Bankia, aprobó la histórica sentencia por teléfono.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección cuarta, compuesta por los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios, y Juan Francisco Martel, dio a conocer el martes pasado dicha sentencia, en la que Murillo actuó como presidenta y ponente.

La sentencia termina con una Diligencia de Constancia, que dice lo siguiente: "En Madrid, a veintinueve de septiembre de dos mil veinte. Que extiendo, para hacer constar que he mantenido contacto telefónico con la Sra. Magistrada de esta Sección, Dª. María Teresa Palacios Criado manifiesta que está plenamente conforme con la anterior sentencia; De lo cual doy fe".

"Es muy raro, tendrían que haber dado más explicaciones, si es que la juez estuvo de baja...", dicen fuentes de las acusaciones populares

De acuerdo a fuentes jurídicas consultadas, la diligencia obedece probablemente a que la juez Palacios no pudo estar presente en la firma de la sentencia por encontrarse, posiblemente, enferma, o en situación que le impidiera estar en ese acto.

Desde el gabinete de comunicación de la Audiencia Nacional no se ha querido ampliar esta información, o precisar los motivos de esa diligencia de constancia, por entender que es algo que corresponde a la esfera privada.

El artículo 257 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre la vista, votación y fallo, dice en su punto cuarto: "Cuando el impedido no pudiere votar ni aun de este modo, se votará el pleito o la causa por los no impedidos que hubieren asistido a la vista y, si hubiere los necesarios para formar mayoría, estos dictarán sentencia".

"Los jueces claro que deliberaron, la juez Palacios estaría enferma y ya está, no hay más vueltas", comentan desde otra de las acusaciones

Aunque el artículo mencionado parece contemplar una situación como la que pudiera haber ocurrido en el caso de la votación y fallo de la sentencia de Bankia, esa diligencia de constancia incluida por la juez Murillo ha llamado la atención de algunas de las acusaciones populares del caso.

"Es muy raro, tendrían que haber dado más explicaciones, si es que la juez estuvo de baja...", exponen fuentes cercanas a una de esas acusaciones populares. Las mismas fuentes indicaron que estaban valorando si incluir esa diligencia de constancia en el recurso al Supremo que hoy martes tienen previsto presentar contra la sentencia de Bankia.

"La sentencia de Bankia es recurrible por muchos motivos", comentaron el lunes a este diario en otra de las acusaciones populares, "pero no por esa diligencia de constancia, no creo que tenga recorrido", señalaron. También desde otra de las acusaciones del caso Bankia se indicó ayer a este diario que la diligencia apuntada no es motivo de recurso. "Los jueces claro que deliberaron, la juez Palacios estaría enferma y ya está, no hay más vueltas", dijeron.