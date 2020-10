Las ONG españolas se dejan más de tres millones de euros en publicidad en Facebook

Las ONG (Organizaciones No Gubernamentales) españolas han gastado al menos tres millones de euros de publicidad en Facebook desde marzo de 2019, momento en el que la plataforma decidió hacer pública la inversión realizada en anuncios sobre temas sociales, elecciones o política.

Las ONGSave The Children España y Greenpeace España lideran el gasto con más de un millón de euros gastados en anuncios durante el último año y medio. Hay que destacar que Facebook sólo incluye en su biblioteca de transparencia aquellas publicidades con las temáticas antes expuestas -temas sociales, elecciones o política-. Es decir, el gasto de las ONG supera los tres millones de euros antes mencionados casi con toda seguridad.

En concreto, Save The Children España ha invertido desde marzo de 2019 un total de 562.456 euros. Por su parte Greenpeace España, segunda en discordia, se ha dejado 454.181 euros en publicidad. La tercera Organización No Gubernamental por gasto en anuncios en la red social fundada por Mark Zuckerberg es Amnistía Internacional España, con 288.652 euros.

Por su parte, Plan Internacional España ha invertido en concreto 253.81 euros, por los 158.529 euros empleados por Acnur Comité español, los 156.166 gastados por Oxfam Intermón y los 106.725 euros de la Fundación Anesvad. Cierra la primera página de la web de transparencia de Facebook la Fundación Josep Carreras contra la leucemia, con 94.750 euros.

Podemos lidera el gasto si hablamos de partidos políticos, con más de 1,3 millones de euros, seguido de Ciudadanos, PP, PSOE y Vox

Sin embargo, atendiendo al número de anuncios publicados la ONG más prolífica fue Greenpeace España, con 2.798 anuncios registrados en la biblioteca de publicidad de temas sociales, elecciones o política. Save The Children España, por su parte, cuenta con 576 anuncios registrados.

En el caso de Amnistía Internacional España hablamos de un total de 777 anuncios, por los 2.653 de Plan Internacional España, los 698 de Acnur Comité español, los 1.180 de Intermón Oxfam, los 517 de la Fundación Anesvad y los 68 d ela Fundación Josep Carreras contra la leucemia.

La diferencia entre inversión y número de anuncios viene dada por las diferentes opciones de facturación que da Facebook. "Con muchos de los objetivos de optimización, pagas por las impresiones. Algunos objetivos te permiten elegir entre las impresiones y ciertas acciones (como los clics en el enlace o las reproducciones de video de diez segundos). Si seleccionas la opción de clics en el enlace, se te cobrará en función del costo por clic en el enlace (CPC). Si eliges pagar el costo por clic en el enlace y el anuncio no recibe clics en el enlace, no se te cobrará. Si optas por las impresiones, se te cobrará en función del costo por mil impresiones (CPM). No se te cobrará si eliges la opción de CPM y el anuncio no recibe ninguna impresión", explica Facebook en su web.

Podemos y Ciudadanos lideran el gasto político

Si hablamos de inversión en publicidad realizada por partidos políticos con las condiciones antes mencionadas, Podemos lidera el ranking. Unidas Podemos supera los 1,3 millones de euros invertidos en anuncios mientras los anuncios para impulsar las figuras de Irene Montero y Pablo Iglesias rondan los 200.000 euros de gasto (121.000 corresponden a Irene Montero y 84.000 euros a Pablo Iglesias).

El segundo partido por publicidad en Facebook es Ciudadanos. La formación liderada por Inés Arrimadas atesora una inversión de 493.000 euros. El Partido Popular se ha dejado 414.000 euros, mientras PSOE ha gastado 123.000 euros. Vox, el más austero en este sentido, ha invertido unos 11.500 euros.