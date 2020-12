El miedo a un Brexit sin acuerdo frena en seco la recuperación del Ibex 35

El mercado recupera la 'pesadilla' del Brexit y frena en seco el ánimo que le había dado los avances de las vacunas para el coronavirus. Y el Ibex 35 es el que más está sufriendo un escenario, que este viernes, apunta a una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo.

El selectivo español arranca este viernes con caídas que rondan el 2% y sufre para mantener los 8.000 puntos. Mientras, el resto de las principales bolsas europeas limitan sus caídas al 1%. El desplome de la sesión está liderado por IAG, Meliá, Repsol, Banco Santander y Sabadell. También destacan en la parte baja de la tabla otros valores con grandes intereses en Reino Unido como Ferrovial.

Aunque el valor que más sufre de todos es Telefónica, ya que el gigante español tiene el foco en las islas británicas. La Autoridad de la Competencia y los Mercados de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) ha acelerado este viernes a instancia de las compañías los trámites para llevar a cabo un análisis en profundidad de la fusión de los negocios en el país de Telefónica (O2) y Liberty Global (Virgin Media) ante el impacto potencial de la transacción en la competencia en varios mercados de telecomunicaciones británicos.

"Bajas expectativas"

Las negociaciones han vuelto esta semana y se han dado de plazo hasta el domingo, pero el primer ministro británico, Boris Johnson, también se ha mostrado muy pesimista. También la presidenta de la Comisión Europea, Úrusla Von der Leyen, no espera que el diálogo llegue a buen puerto.

La dirigente europea maneja "bajas expectativas" sobre que la Unión Europea pueda llegar a un acuerdo del Brexit con el Reino Unido. Y esto hace que medios de gran relevancia como The Times salgan a los quioscos británicos con titulares este viernes del estilo: 'Prepare for a no deal'.

El peor escenario

"El miedo sobre el Brexit lastra el rendimiento de la libra esterlina, y las esperanzas de un acuerdo antes de la fecha límite del domingo se desvanecen con cada día que pasa", explica el analista del mercado de IG, Joshua Mahony. "La cena entre ambas partes este miércoles pareció proporcionar poco más que la claridad de los dos lados están tan alejadas como siempre, con un consenso creciente de que un Brexit sin acuerdo ahora parece ser la eventualidad más probable", añade.

Los mercados están comenzando a tener en cuenta un Brexit sin acuerdo después de que Boris Johnson advirtiera al país que se preparara para tal resultado con la libra esterlina bajo una presión renovada ”, explica en un informe de este viernes el director de inversiones de AJ Bell, Russ Mold. “En última instancia, solo lo sabremos con certeza cuándo ambas partes dejen de negociar y todo pinta que será sobre la 'fecha límite' establecida para el domingo", apunta.

No hay que olvidar que el Brexit provocó un auténtico terremoto en los bolsas europeas. En el caso del Ibex, la jornada que se conoció los resultados, el 24 de junio de 2016, su desplome fue del 12,3%. La mayor caída de la década hasta que el 12 de marzo de 2020, dos días antes de la declaración del estado de alarma por el coronavirus, se superó este récord negativo con un retroceso del 14%. Si el domingo no hay acuerdo, el mercado se prepara para una sesión del lunes 14 de diciembre de fuertes emociones.