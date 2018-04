Efecto Amazon: a Cortefiel le saldría cara su salida a Bolsa

El Grupo Cortefiel, al más puro estilo Google, ha comenzado un proceso de 'rebranding' para desligar el nombre de la matriz al de la marca comercial más grande. Por este motivo, desde este martes el grupo ha pasado a llamarse Tendam, un nombre que bajo el criterio de su consejero delegado, Jaume Miquel, es mucho más moderno, internacional y pegadizo.

Ante tal presentación, los rumores de una posible vuelta al parqué se han disparado, pero Miquel ha dejado claro que este cambio sólo guarda relación con el plan estratégico y no a una eventual OPV. A pesar de ello, son muchas las voces que apuntan a que el grupo habría dado un paso adelante en este sentido. Los fondos CVC y PAI, propietarios de un 50% de Tendam, estarían en conversaciones con varias entidades para preparar dicha OPV, según han explicado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso.

Fuentes del mercado han afirmado a Vozpópuli que los rumores tienen toda la lógica debido al nivel de maduración que tienen los private equity y a que la compañía ya ha resuelto su agujero financiero. No obstante, fuentes cercanas a la compañía detallan que el grupo no ha comenzado a preparar su plan de comunicación para dicha salida.

El analista de Renta 4 Iván Sanfélix considera que la compañía está en una buena posición y que está haciendo las cosas bien, pero tiene sus dudas ante el recibimiento del mercado.

Considera que el sector está en un momento delicado porque los modelos tradicionales ya no funcionan. En este sentido, recuerda la situación actual de H&M, que se encuentra inmersa en un duro proceso de reestructuración.

Inditex ha perdido un 13,2% de su valor y la sueca H&M, un 19,7%

Además, a esto se le añaden los riesgos de tener un competidor directo de venta online como es Amazon, que "obliga a ser muy potentes en internet".

Estos problemas se extrapolan a todo el sector tal y como lo muestra la mala racha del Stoxx Europe 600 Retail, que en lo que llevamos de año ha perdido algo más de 1,2%. Inditex ha perdido un 13,2% de su valor y la sueca H&M, un 19,7%.

Antonio Sales, de XTB, también recalca que el momento no es el idóneo. Considera que el final de 2017 hubiera sido perfecto, pero que el momento actual no acompaña, a pesar de los datos macros. "No me adentraría en ella. Esperaría a que se diera el primer impacto y luego vería como se valora", explica el analista.

Nuevo plan estratégico

La compañía está inmersa en un nuevo plan estratégico que se basa en cinco ejes fundamentales que buscan mejorar la eficiencia del grupo. Tendam quiere imitar el modelo de negocio de Inditex a través de una estrategia go-to market.

Se trata de una forma de hacer negocios que se basa en controlar todos los procesos de venta, desde la creación del producto, hasta la venta del mismo.

Un punto diferenciador de Tendam es que va a la contra de la tendencia del mercado porque no busca abrir flagship. El grupo considera que cada marca tiene su tamaño de local, por lo que "no tiene sentido" una tienda demasiado grande para una marca como Women's Secret, de lencería femenina.

Las ventas online del antiguo Grupo Cortefiel ya suponen el 6% de su facturación y crece a un ritmo del 30% anual. Además, fuentes de la compañía han asegurado que la venta online ya les es más rentable que la tienda física.