Los mejores teléfonos para disfrutar del 5G de de Telefónica, Orange y Vodafone

El 5G ya está aquí. Aún no hay servicios que den sentido a esta tecnología pero Telefónica, Orange y Vodafone ya se encuentran inmersos en la carrera por liderar las nuevas redes de telecomunicaciones. La compañía inglesa fue pionera en este sentido -lanzó el 5G en mayo del año pasado-, a la que se han sumado Telefónica y Orange hace tan sólo unos días.

Una tecnología que no sirve para nada sin teléfonos móviles compatibles. Todos los grandes fabricantes, salvo Apple, ya cuentan con terminales compatibles con las nuevas redes de telecomunicaciones en su catálogo de productos.

Hablamos de Samsung, Huawei, Oppo y Xiaomi, compañías todas ellas asiáticas, salvo Samsung, con sede en Corea del Sur. Estas cuatro compañías, junto a Apple, se encuentran en el top 5 por número de ventas mundiales de teléfonos móviles. Repasemos cuáles son sus principales terminales con 5G.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Se ha lanzado hace unos días y además de disponer de 5G es plegable. Hoy no es algo común pero los expertos aseguran que el futuro pasa por los móviles con esta capacidad. En el caso del Galaxy Z Fold2 5G hablamos de un equipo que con la visagra abierta tiene una pantalla dinámica AMOLED de 7,6 pulgadas, lo cual le convierte en un tablet, alimentado por una batería de 4.500 mAh.

Su memoria RAM es de 12GB y su disco duro de 256GB, memorias que corren sobre un procesador Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Su sistema de cámaras cuenta con tres objetivos de 12 megapixeles (f/1.8), un gran angular también de 12 megapixeles (f/2.2) y una lente de tipo telefoto de 12 megapixeles (f/2.4). El sistema de cámaras delantero está compuesto por dos lentes de una calidad de 10 megapixeles (f/2.2).

Un equipo con un precio que ronda los 2.000 euros. Si buscas una opción más contenida en precio pero seguir en la gama alta, el Samsung Galaxy Note 10+ 5G puede ser una opción interesante, o también el Galaxu Note 20 Ultra 5G.

Huawei P40 Pro+

La firma de Shenzhen ofrece varios equipos con 5G. Son compatibles tanto con el estándar 5G actual (NSA, Non Stand Alone), como con el que previsiblemente se activará el año que viene (SA, Stand Alone), dado que sus chips son duales. El modelo más interesante por funciones es el Huawei P40 Pro+ 5G.

Su pantalla es OLED y con casi 6,6 pulgadas de tamaño con una tasa de refresco de 90 Hz. Cuenta con un procesador Kirin 990 y su sistema de cámaras principal está formado por cuatro lentes de 50 megapíxeles (f/1.9), 40 megapíxeles (f/1.8), y dos lentes de telefoto de 8 megapíxeles de calidad, más un sensor adicional TOF. La cámara de selfies aporta 32 megapíxeles de resolución (f/2.2). La memoria asciende hasta los 8GB de RAM y 512GB de ROM. Su precio es de 1.399 euros.

Oppo Find X2 Pro

El modelo estrella de la también firma china viene con 12GB de memoria RAM y 512 de ROM, carga rápida (en una media hora es capaz de alimentar al 100% su pila de 34.260 mAh) y una pantalla de 6,7 pulgadas y 120 Hz de refresco. Dispone de un sensor fotográfico principal de 48 megapíxeles, más otro gran angular de 48 megapíxeles y un zoom de 13 megapíxeles óptico de cinco aumentos con cristales y de hasta 60 aumentos en modo digital. Su precio es de 1.199 euros. Hay que subrayar que la gama Find de Oppo ofrece varios terminales con 5G a precio más reducido.

Xiaomi Mi 10 Pro

Esta marca china también dispone de terminales 5G. El más interesante en prestaciones es el Xiaomi Mi Pro 10, un equipo con 8GB de RAM, 512GB de ROM y un procesador Snapdragon 865. Su sistema de cámaras está compuesto por cuatro lentes de 108 megapíxeles, 8 megapíxeles, 12 megapíxeles y 20 megapíxeles, más una de selfies de 20 megapíxeles. Su batería es de 4.500 mAh y lleva una pantalla de casi 6,7 pulgadas de tamaño. Su precio ronda los 700 euros. Una alternativa más económica es el Pocophone F2 Pro 5G.