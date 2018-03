La mitad de los titulados con un máster cobra menos de 1.200 euros: "Falla la estructura productiva"

El 47% de los titulados en másteres en España en el año 2013 cobra hoy, casi cinco años después, menos de 1.200 euros mensuales, y uno de cada cuatro, de hecho, menos de 1.000, según el último barómetro del Observatorio de Empleabilidad y Empleo, que además alerta que solo el 13% cobra más de 2.100.

”Los datos son alarmantes pero no nos sorprenden, el sindicato de los técnicos de Hacienda ya había alertado el año pasado que la mitad de los trabajadores en España son mileuristas”, señala Jorge Martínez, autor del informe.

Según la pesquisa del Observatorio, solo un 6,73% de los titulados con un máster en 2013 no consiguió insertarse en el mercado laboral pero el 33% de los que lo hicieron aún ocupan, casi cinco años después, puestos adecuados a ”estudios universitarios” inferiores al máster. Asimismo, casi el 40% se encuentra ahora empleado con un contrato temporal y otro 11,44% en una beca, práctica, contrato de formación, prueba o aprendizaje" (un 42,45% tiene ahora un contrato indefinido).

"Uno de cada tres cree incluso que el trabajo que pueda conseguir de aquí a cinco años no sería el adecuado para su desarrollo profesional por lo que barajaría la opción de irse fuera, eso es preocupante", subraya Martínez. ”El ojo hay que ponerlo en el mercado de trabajo. No es que sobren las personas cualificadas, es que el mercado no las absorbe o las infrautiliza, y todo ello se ha agravado con la crisis, porque los sectores más cualificados han tendido a perder incentivos”.

El experto incide en este punto en que el problema 'es de fondo' ya que "tiene que ver con la estructura productiva de nuestro país que es lo que falla" y apunta contra los ”recortes” en la partida de Innovación y Desarrollo efectuados por el Gobierno español desde el año 2007.

"En otros países, como, sin ir más lejos, Portugal, no se han tocado las partidas de I+D y en España sí", insiste Martínez. "Aquí falta una visión más a largo plazo respecto a la estructura productiva, el sector servicios crece y genera empleos pero que por lo general no requieren una alta cualificación, hace falta incentivar otros sectores como la industria química, la tecnología y la ingeniería. En nuestro estudio, los titulados en másteres de ingeniería y arquitectura son los que salen mejor parados en sueldos”.

Las universidades están "infrafinanciadas"

En la misma línea, Martínez asegura que el informe sobre los titulados en máster es "un espaldarazo para las universidades públicas" - donde el precio medio de un máster supera todavía al menos los 1.700 euros -, toda vez que la mayoría de los titulados dicen estar conformes con la preparación recibida y centran más bien sus criticas en el salario de sus trabajos y la estabilidad del empleo.

No obstante, el mismo experto apunta que la oferta académica tiene margen de mejora a la hora de propiciar "una estructura productiva" más cualificada, sin dejar de recordar que los ”recortes” en investigación han afectado también a las "infrafinanciadas" universidades.

”En estos últimos años, las universidades han asumido como una más de sus misiones la empleabilidad de sus egresados, y aún tenemos mucho que mejorar en este sentido, pero claro, es mucho lo que nos piden”, esgrime el presidente de la Confederación Española de Rectores, Roberto Fernández, que reclama a los ”Gobiernos autonómicos y estatal que se tomen en serio la cuestión de la empleabilidad”.

Fernández, en cualquier caso, asegura que las universidades tienen aspectos que mejorar de cara al mercado laboral y que, en este sentido, ”deberíamos duplicar el número de másters que tenemos para ajustarnos a lo que ocurre en Europa, incrementar el peso dado al inglés, repensar algunos grados nuevos que tengan mayor relación con el mercado, aumentar el número de prácticas en empresas y fomentar un mayor número de spin-offs (empresas creadas en los mismos campus)...pero claro, todo eso requiere un mayor presupuesto del que tenemos. Se nos pide que seamos un Fórmula Uno pero se nos da un presupuesto de utilitario” .