El baile de las mascarillas de Correos: compra saltándose a Transportes y después vende miles a Interior

Correos lleva varias semanas lanzándose al mercado para comprar material de protección para sus trabajadores, desde mascarillas hasta guantes. Lo ha hecho en medio de la gran dificultad para suministrar todos los EPIs a su plantilla, que está trabajando casi al 100% desde la semana pasada, tras esperar durante semanas los dos millones de mascarillas prometidas por Transportes. No obstante, la empresa de mensajería también ha decidido convertirse en vendedora de este material.

En concreto, Correos vendió a Interior el pasado 6 de mayo 50.000 unidades de mascarillas FFP2 o equivalentes por un importe máximo de 220.000 euros sin IVA: 4,4 euros cada unidad, detalla la documentación pública a la que ha tenido acceso Vozpópuli a través del Portal de Contratación. A este importe hay que sumar otros 10.800 euros por 150.000 guantes de protección. En total, 230.800 euros, sin incluir el impuesto de valor añadido. Preguntados por este contrato, Correos ha declinado hacer declaraciones y se ha remitido al ministerio que dirige Marlaska para resolver las consultas.

La compra de Interior a Correos contrasta, así, con los obstáculos que ha tenido durante estas semanas la empresa de mensajería para contar con los EPIs suficientes para sus empleados. No en vano, a comienzos de abril los sindicatos denunciaban que los trabajadores no estaban suficientemente protegidos; en esas fechas, la empresa ya había registrado 800 positivos por coronavirus entre sus empleados. Según Interior, la transacción entre ambas partes se llevó a cabo "a principios de abril", aunque la licitación y el contrato no se hayan formalizado hasta el 6 de mayo.

Sin las mascarillas de Ábalos

Pese a que Transportes compró los 8 millones de mascarillas prometidas a mediados del mes pasado, de los cuales 2 millones iban a ir destinados a Correos, la compañía decidió actuar por iniciativa propia ante la falta de material de protección en la empresa y, pocos días después, lanzó una licitación para comprar 4,7 millones de mascarillas, que finalmente fueron adquiridas a Gamma Solutions por 14 millones de euros.

La venta de mascarillas y guantes a Interior se hizo además el mismo día -6 de mayo- que Correos había marcado como fecha límite para presentar ofertas a otra licitación más: a principios de mes, como contó Vozpópuli, Correos lanzó una licitación -aún pendiente de resolver- de 2,7 millones para comprar 15,5 millones de pares de guantes y 5,5 millones de pantallas faciales.

En medio de este alud de contratos, la empresa presidida por Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, se vio inmersa en otra polémica por haberse apropiado de un lote de las mascarillas defectuosas de Sanidad -1.400 unidades- que tenían que haber sido enviadas a terceros, y que repartió entre varios de sus empleados; la mayor parte de ellas fueron a parar al Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Vallecas (Madrid), el centro más grande de Correos, donde trabajan unos 2.500 empleados.