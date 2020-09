Jane Fraser, la primer mujer CEO que dirigirá uno de los grandes bancos de Wall Street

Citigroup ha anunciado este jueves la designación de Jane Fraser como su próxima consejera delegada (CEO), por lo que se convertirá en la primera mujer que dirige uno de los grandes bancos de Wall Street (Estados Unidos). Citi es el cuarto banco estadounidense por volumen de activos, tras JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo, entidades que nunca han tenido a una figura femenina al frente.

El actual principal ejecutivo de la entidad, Michael Corbat, se retirará en febrero de 2021 y la irlandesa ocupará ese puesto tras haber sido presidenta y jefa de banca minorista a nivel global.

"He trabajado con Jane durante muchos años y estoy orgullos de que me sustituya. Con su liderazgo, experiencia y valores, sé que será una consejera delegada excepcional", ha asegurado Corbat.

"Me honra la decisión del consejo y agradezco a Mike su liderazgo y apoyo" ha dicho Fraser. "Nuestro balance es fuerte y nuestro compromiso de servir a nuestros clientes y comunidades es incluso más fuerte. Haré todo lo que pueda para que todos los interesados se sientan orgullosos de nuestra firma mientras continuamos construyendo un mejor banco y mejorando nuestro rendimiento", ha añadido.

Today, #Citi CEO Mike Corbat announced he plans to retire from Citi in February of next year. The Board of Directors has selected Jane Fraser, currently President of Citi & CEO of Global Consumer Banking, to succeed him at that time. More: https://t.co/YWSr9nvE3ypic.twitter.com/3myZLXHvnD