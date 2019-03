El Banco de Inglaterra mantiene los tipos de interés en un 0'75% frente al caos del 'brexit'

El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) ha decidido por unanimidad este jueves mantener los tipos de interés de Reino Unido en el 0,75%, manteniendo así la incertidumbre sobre los mercados ante la posible salida del país de la Unión Europea.

El BoE también ha votado a favor de no introducir ningún tipo de variación en sus medidas no convencionales de estímulo monetario, a la espera de cómo evolucionen este jueves las negociaciones sobre el proceso de divorcio de Reino Unido con el bloque europeo. Durante la jornada de hoy, los líderes de los países miembro de la Unión Europea se reunirán en Bruselas para decidir si dan luz verde o no a la prórroga del 'brexit' solicitada por la primera ministra británica, Theresa May.

Los miembros del Comité del Banco de Inglaterra han votado en bloque para mantener en 10.000 millones de libras -equivalentes a 11.522 millones de euros- la emisión de reservas de su banco central para financiar la compra de deuda. En ese sentido también han apostado por continuar con el programa de 435.000 millones de libras -501.209 millones de euros- de compra de bonos soberanos.

Dependiente del 'brexit'

La banca inglesa, conocida como 'la Vieja Dama de Threadneedle Street' ha advertido de que el cambiante entorno que rodea a la salida de Reino Unido de la UE sigue generando mucha volatilidad en los precios de los activos británicos. Según han destacado, en particular afecta a la cotización de la libra esterlina, en parte debido a que la gravedad de la situación ha afectado negativamente a la inversión, que ha caído notablemente debido a la falta de confianza de los inversores en la estabilidad financiera del país.

"Las perspectivas económicas continuarán dependiendo de forma significativa de la naturaleza y el momento de la retirada de la UE", ha subrayado la institución, añadiendo que la nueva relación comercial entre Reino Unido y Europa determinará si la transición es brusca o sin sobresaltos, así como la respuesta de los hogares y empresas.

De este modo, el BoE ha reiterado que la senda apropiada de su política monetaria irá en función del efecto de estos factores sobre la demanda, la oferta y el tipo de cambio.

"La respuesta de la política monetaria al 'brexit', sea cual sea su forma, no será automática y podría ir en cualquier sentido", ha apostillado.