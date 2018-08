La inestabilidad política genera minusvalías de 328M en la cartera de deuda de BBVA

La inestabilidad geopolítica de la primera mitad de año, especialmente en Italia, le pasa factura a BBVA, que ha registrado en este periodo minusvalías en su cartera de deuda por importe de 328 millones de euros.

Según el informe semestral de la entidad financiera, a cierre de junio, las plusvalías latentes acumuladas en la cartera de deuda de la entidad que preside Francisco González han descendido a 650 millones de euros a 30 de junio, desde los 978 millones de euros registrados a finales de 2017.

Las tensiones comerciales con Estados Unidos, donde también influye el endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed), y la incertidumbre política que han generado diversos procesos electorales en Italia, México y Turquía son factores que explican este deterioro, que no tiene reflejo sobre la cuenta de resultados del banco, aunque sí en su patrimonio.

Deuda extranjera

La cartera de deuda extranjera de BBVA registró minusvalías no realizadas de 411 millones de euros en el primer semestre. En concreto, de 106 millones de euros en Turquía, de 82 millones en Estados Unidos, de 12 millones en México y de 211 millones en 'otros países'. Desde la entidad, explican que el deterioro no es significativo en sus principales mercados extranjeros (México, Turquía y EEUU), sino que procede principalmente de Italia, que se incluye en el apartado 'otros países'.

Y es que la fragmentación política en el país transalpino, con un Gobierno euroescéptico conformado por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5S, según sus siglas en italiano) hizo temblar a los mercados, disparando la prima de riesgo del país hasta los 292 puntos básicos a finales de mayo, cuando la rentabilidad exigida a los bonos italianos de referencia llego a crecer hasta el 3,18%.

Por el contrario, a pesar de la moción de censura, la cartera de deuda española de BBVA ha experimentado plusvalías no materializadas de 83 millones de euros en el semestre, lo que compensa parte del deterioro de la deuda extranjera, situándose la minusvalía acumulada en el semestre en 228 millones de euros.

Impacto patrimonial

El impacto, el cualquier caso, es patrimonial y no tiene reflejo en la cuenta de resultados del banco, pues no se ha materializado. Lo podría tener si la entidad vendiese estas carteras de deuda. En cualquier caso, a pesar del deterioro que ha experimentado entre abril y junio, toda la cartera de deuda de BBVA sigue acumulando plusvalías no materializadas de 650 millones de euros gracias a la deuda española.

De hecho, los valores españoles de deuda de BBVA acumulan plusvalías por 972 millones de euros a cierre del primer semestre, mientras que los de deuda extranjera minusvalías de 322 millones de euros. Estas minusvalías acumuladas proceden principalmente de Estados Unidos (-244 millones), Turquía (-173 millones) y México (109 millones). Se compensan con las plusvalías de 'otros países', ya que, a pesar del deterioro experimentado en el semestre, ascienden a 205 millones de euros.