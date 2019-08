El INE da plantón a Sánchez y renuncia a elaborar el índice de precios de alquiler

El Instituto Nacional de Estadística (INE) no elaborará el índice de precios de alquiler que le pidió que diseñara el Gobierno, ya que compete al Consejo Superior de Estadística de esta institución decidir en qué estadísticas trabaja anualmente, con qué periodicidad las hará y cuándo las publicará.

Fue el 17 de enero cuando el Ministerio de Fomento remitió una carta dirigida a Miguel Ángel de Castro Puente, director general de Coordinación Estadística y de Estadísticas Laborales y de Precios del INE, en la que solicitaba expresamente que el instituto diera "la máxima prioridad" a "impulsar el desarrollo" de una estadística oficial que reflejara la evolución de los precios de alquiler, "dotada de la debida desagregación territorial y la periodicidad que permita comprobar su evolución espacio-temporal".

En esa carta, que se puede consultar más abajo, Fomento explicaba que el índice serviría de "soporte a la definición del conjunto de medidas de acción política del Gobierno y para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos en esta materia".

Fuentes cercanas al INE reconocen a Vozpópuli que el encargo no sentó bien en el Instituto, ya que "no son formas adecuadas" que un miembro del Gobierno pida por escrito al INE que elabore una estadística porque le conviene.

Desde Fomento, sin embargo, niegan que el Gobierno encargara al INE elaborar el índice. "No existió una encomienda", defienden en declaraciones a este medio, a pesar de que la carta demuestra lo contrario.

No estará listo en noviembre

Ante su negativa, al Gobierno no le quedó otro remedio que asumir la elaboración del índice a partir de datos cruzados de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y la Dirección General del Catastro, con la colaboración del Banco de España y el INE.

El Grupo de Trabajo -integrado por esos cuatro miembros- se reunió por primera vez el 30 de mayo de 2019 y se volvió a encontrar el 21 de junio y el 19 de julio, fechas en las que pusieron en común los datos que puede ofrecer cada uno para elaborar este sistema estatal de índices de referencias, según una nota interna del Ministerio fechada a día 29 de julio a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

"Los trabajos que se están realizando todavía son muy incipientes", reconocen

"Hasta el momento, se ha decidido que la AEAT empiece a cruzar sus datos con la base de datos de la Dirección General del Catastro. No obstante, este cruce es sólo un primer paso y ha quedado claro, en todo momento, que el Ministerio de Fomento es quien coordina y decide los pasos que se deben seguir", apunta el Ministerio.

Este grupo se volverá a reunir en septiembre "para desarrollar y definir unas bases metodológicas que determinen las fuentes de información de referencia" y, después de definirlas, "será necesario realizar los procesos técnicos y estadísticos para conformar el sistema".

Ni una palabra a la prensa

Aunque el índice debería estar listo en noviembre, Fomento reconoce que "los trabajos que se están realizando todavía son muy incipientes, por lo que queda un largo camino que recorrer durante el próximo semestre hasta establecer este sistema".

Ni el Ministerio de Fomento ni el de Hacienda han hecho comunicaciones a la prensa sobre estas reuniones "para no dar ideas y no dar a conocer los trabajos" que están desarrollando, reconocen en su circular interna.

"En ningún momento, desde esta Secretaría General de Vivienda, se ha elaborado nota de prensa ni se ha dado publicidad sobre este asunto, tal y como fue indicado tanto por este Ministerio de Fomento como por el Ministerio de Hacienda. Las indicaciones recibidas fueron no dar ningún tipo de información para no dar ideas y no dar a conocer los trabajos que estábamos desarrollando en relación con este sistema estatal", afirman.