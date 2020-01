Los expertos creen que el 'hachazo' a las socimis solo recaudará el primer año

Podemos ha conseguido colar en el pacto con el PSOEun nuevo impuesto para las socimiscon el fin de modificar el tratamiento fiscal al que están sometidos estos vehículos de inversión en el sector inmobiliario. Se trata de una nueva medida recaudatoria que tendrá que contar con el visto bueno del Congreso, pero que, de salir adelante, podría suponer el fin de este mercado en España tal y como lo conocemos, señalan diferentes fuentes consultadas por Vozpópuli.

El plan de Podemos es incluir un gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos de las socimis mediante el impuesto de sociedades. Cabe destacar que este tipo de vehículo entrega el 80% de sus beneficios mediante dividendos, que sí tributan. Y además, en algunas ocasiones, esta cifra es más elevada, como suele suceder en las compañías más grandes. No sólo eso, sino que el 20% restante se utiliza para invertir. Es decir, en comprar más inmuebles para su posterior explotación y que repercuta en más beneficios para el inversor, con su posterior recaudación.

Pablo Iglesias ha llegado a culpar a las socimis del incremento del precio del alquiler en las principales ciudades españolas, pero lo cierto es que más del 95% del parque de vivienda actual de España se encuentra en manos de particulares. Y no sólo eso, las socimis no se dedican en exclusiva al mercado residencial. Existen vehículos especializados en hoteles, oficinas, incluso en garajes, por lo que la recaudación afectaría también a estas compañías, que poco tienen que ver con el mercado del alquiler de vivienda.

Medida poco popular

Con esta medida el PSOE se pega un tiro en el pie. Y es que las socimis no tendrían esta fiscalidad si no la hubiera implementado José Luis Rodríguez Zapatero. Se crea en 2009, pero no comienzan a funcionar hasta la reforma fiscal de 2012. La figura de la socimi -reit en Estados Unidos- está implantada en casi todo el mundo.

Es una carcasa de inversión que paga impuestos, pero no el de sociedades, y ayuda a traer dinero que no entraría en otro formato, señalan fuentes del sector, que añaden que las socimis han sido "clave" en la recuperación inmobiliaria. Además, muchos de los votantes del PSOE podrían verse afectados por esta medida.

Pelayo Ballesteros Panizo, abogado especialista en Derecho Fiscal del Bufete Mas y Calvet, coincide en que esta medida no es nada positiva para el mercado del alquiler. "Con el régimen que tienen se consigue que venga mucha inversión extranjera que de otra forma no invertiría aquí, sino en otros países", argumenta.

Ballesteros advierte de que lo único que se conseguirá con esta medida es una recaudación a muy corto plazo, porque en el momento en que se comience a gravar con impuestos, el dinero se irá a otras jurisdicciones para que no se les aplique esta posible reforma. Además, advierte de que es muy sencillo para un socimi salir de un país. "Pueden vender todos sus activos -y ahora es buen momento- y con esa liquidez irse a otros mercados", recalca.

Mapa del sector en España

Del total de vehículos que hay en España, sólo 36 invierten en viviendas, con un montante de 5.541 millones de euros. El resto, 71 socimis, invierten en oficinas y locales, en los que la inversión asciende a 6.400 millones.

Desde 2013 se han incorporado a cotizar 91 socimis en el mercado español, con una valoración de activos de 20.377 millones de euros. Actualmente cotizan 86 sociedades con activos inmobiliarios valorados en 19.942 millones, según datos recogidos por Armanext. Respecto a la evolución de oficinas y viviendas en este último año, las primeras han incrementado su presencia, ya que 12 cuentan con este tipo de activos, tres más que en 2018.

La valoración de sus inmuebles ha pasado de 748 millones en 2018 a 664 millones en 2019, un 11% menos. En cuanto a la vivienda, solo seis socimis incorporadas en 2019 cuentan con estos inmuebles, cinco menos que en 2018. El valor de sus activos ha disminuido pasando de 1.955 millones en 2018 a 742 millones en 2019, un 62% menos.