El Ibex exige al Gobierno seguridad jurídica y un plan para salir de la crisis.

El núcleo duro delIbex 35 ha participado este lunes en una jornada histórica organizada por la CEOE en la que los ponentes han tratado diversos temas sobre el futuro de la economía española y han desgranado lo aprendido tras estos tres meses de confinamiento. Los primeros espadas de la banca, energéticas y de los gigantes del textil y la distribución de este país han coincidido en que ahora es fundamental 'arrimar el hombro' y fomentar la colaboración público-privada para poder salir de esta recesión, mas fuertes, con un sistema productivo mejor y sobre todo, con más seguridad jurídica en el largo plazo.

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha sido el encargado de abrir este foro. Durante su ponencia telemática ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" por parte del Gobierno, de los partidos, de las empresas y de los sindicatos, insistiendo en que hay que buscar consensos "lo más amplios posibles". Como el presidente de Mercadona, Juan Roig, el de Inditex también ha apuntado a que es "fundamental" generar certidumbre y seguridad jurídica a empresas e inversores: "Es fundamental para inversiones a largo plazo y generar empleo, y este es nuestro gran objetivo" ha asegurado.

El presidente del gigante gallego ha abogado además por "huir de dogmatismos e ideas preconcebidas". "Tan importante como las ideas que se tomen es no desmontar lo que está funcionando", ha expresado, en lo que se ha entendido como una referencia a la derogación de la reforma laboral: "No hay que revertir reformas eficaces y no hay que introducir rigideces", ha dicho. En fiscalidad, ha continuado, el debate hay que dedicarlo a "cómo generamos crecimiento económico mucho más que a subidas de tipos impositivos".

Es importantísimo no retirar ni descafeinar las medidas actuales

Con todo, y en el corto plazo, es "importantísimo no retirar ni descafeinar las medidas que se están enviando a no destruir el tejido empresarial"; en concreto, Isla se ha referido a los ERTE y a los avales públicos. Además de las ayudas del Gobierno que ya están en marcha, para Isla es "clave" para la economía española es clave asumir que "un país, igual que una empresa o una familia, no puede vivir siempre de la deuda".

En este ámbito, Isla ha defendido que "tenemos que adaptar lo que ganamos a lo que tenemos", reseñando que las ayudas del fondo de reconstrucción europeo "van a ser elementales para la salida de la crisis".

Sector financiero

La mayoría de los primeros espadas del sistema financiero español han aplaudido durante sus intervenciones las medidas tomadas durante en la crisis en materia económica, pero han pedido más certidumbre al Ejecutivo y un plan para mejorar el sistema productivo nacional. En este sentido, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y la única mujer ponente de esta mesa, ha invitado al Gobierno a hacerse dos preguntas: "¿Cuáles son nuestras prioridades y cuáles son los instrumentos para hacer eso posible?".

La banquera comenzó así su discurso y advirtiendo de que aún quedan unos "ocho o diez meses" para conseguir una vacuna contra el virus. Botín ha señalado que el país ha sabido reaccionar mejor a esta crisis que a la de 2008 gracias a los ERTE. "Hemos sabido parar el golpe", ha dicho, mientras ha recalcado que ya hay más de 387.000 personas que han vuelto a su puesto de trabajo.

No obstante, la presidenta del primer banco español también ha advertido de que aún queda mucho trabajo por hacer pues aún hay más de tres millones de personas que aún están en suspensión de empleo."En España hay 6,5 millones de personas a las que tenemos que ser capaz de encontrar trabajo", ha recalcado.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, también ha hablado de estas reformas estructurales. En su opinión, es necesario un mayor consenso público y privado para implementar dichos cambios, sobre todo en la educación, apartado en el que también ha hecho énfasis el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

Siguiendo con el discurso de Torres, el banquero ha recalcado que España debe profundizar en el saneamiento de sus cuentas. Se estima un déficit fiscal en un 12% y una deuda pública por encima del 115% para 2020. Es por eso, que el primer espada de BBVA ha agregado que es fundamental revisar el gasto público, reducir el déficit estructural y aportar certidumbre sobre el compromiso con la estabilidad presupuestaria, pues "dar confianza es la mejor manera de aumentar la efectividad de estímulos fiscales, facilitar la financiación de la economía y fomentar y potenciar la inversión".

Ahora hace falta consolidar las políticas económicas y empresariales

Más optimista se ha mostrado el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, que ya ve "señales de recuperación". Bajo su criterio, "ahora hace falta consolidar las políticas económicas y empresariales" en las que tienen que participar empresas, ciudadanos y las administraciones públicas. Gual ha señalado que es fundamental "encontrar un equilibrio razonable" para poder seguir trabajando en el caso de que se produzcan nuevos episodios del virus.

El banquero ha puesto el énfasis en Europa, que ha jugado "un papel determinantes, mucho más ágil y contundente que en la anterior recesión". "El BCE ha puesto en marcha medidas agresivas muy significativas, consiguiendo que la liquidez llegue a todos los segmentos de la economía de los países de al Unión Europe", ha señalado, a la vez que ha celebrado la decisión de reducir los requisitos de capital para que la banca pueda prestar. "Hemos estado en primera línea de batalla, ofreciendo crédito y moratorias", ha recordado.

No al impuesto de la banca

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha advertido de que imponer al sector bancario más impuestos o requerimientos que puedan afectar a su rentabilidad "es muy contraproducente" en las circunstancias actuales, pues el desarrollo de un país "requiere que sus bancos sean rentables".

Por último, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha señalado que la respuesta de las autoridades ha sido "correcta y progresiva". "La colaboración ha sido fundamental para no romper la cadena de pagos y que se minimizaran los impactos", ha dicho.

A su vez, ha asegurado que una de las grandes lecciones de la pandemia ha sido que la colaboración entre lo público y lo privado, lo público y la banca, y la banca y las empresas, ha dado frutos "absolutamente positivos". Oliu ha explicado que las entidades financieras están centradas ahora en apoyar a las empresas financieramente sólidas, bien porque tienen una estructura sólida, cuentan con capacidad de innovación o forman parte de lo que se considera la sociedad del futuro.

Fiscalidad atractiva para la energía

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha solicitado en su intervención desarrollar una fiscalidad atractiva. “España es puntera en desarrollo medioambiental en contraposición con lo que realizan otros países y este esfuerzo debe ser reconocido”. Reynés prosiguió su discurso afirmando que un país con empleo y riqueza no se puede conseguir sin una estabilidad regulatoria, flexibilidad laboral y donde existe un marco jurídico predecible, de tal forma que cualquier compañía apueste por España.

Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha dejado claro esta mañana, durante su intervención en la cumbre empresarial organizada por la CEOE, la aportación potencial clave del sector eléctrico en la recuperación económica que hay que encarar tras el impacto de la pandemia del coronavirus y ha querido lanzar un mensaje en positivo.

“La electrificación de la economía es clave para la recuperación económica, dado que el sector es uno de los que mayor efecto arrastre ejerce”, ha asegurado, para acto seguido explicar que las inversiones en este sector hacen que, “por cada empleo interno generado, se generen 12 en sectores como la construcción, la fabricación de bienes de equipo, los servicios de ingeniería o instalación o la máquina herramienta”.

Hay que ser rápidos y crear medidas de choque para generar empleo de calidad

Antonio Brufau, presidente de Repsol, ha afirmado en su intervención que lo primero que hay que hacer para enfrentarse a esta crisis “es ser rápidos y crear medidas de choque para generar empleo de calidad". Para Brufau, la coyuntura en la que vivimos hay que "crear industria nueva sin descuidar la actual, que paga salarios y genera empleos".

Para el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, es clave que los negocios relacionados con la sostenibilidad en el "vector de crecimiento más importante de la economía" para superar la actual crisis. "España puede ser parte del liderazgo con la aplicación de medidas legislativas, como la ley de cambio climático, actualmente en trámite", ha afirmado en su discurso en el evento de la CEOE.

Por su parte, José Bogas, presidente de Endesa, ha querido defender que “la economía y medio ambiente no caminarán nunca por separado. No habrá desarrollo económico si no es sostenible porque tanto la crisis sanitaria como la energética tienen una dimensión global".