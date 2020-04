Los hoteleros rechazan el plan del Gobierno: "Sin libre circulación no podremos abrir"

La patronal hotelera CEHAT ha reaccionado este miércoles al anunciado plan de desescalada del Ejecutivo, que contempla la apertura de los alojamientos turísticos a partir del 11 de mayo. Sin embargo, y según avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes durante su comparecencia, hasta que no se finalicen todas las fases, es decir, hasta finales de junio, no se permitirá que los españoles salgan de sus provincias y se desplacen libremente por el país.

Sobre este asunto, el presidente de la patronal hotelera, Jorge Marichal, entiende que “si no tenemos libre circulación, con todas las medidas de control que sean necesarias, no sirven de nada protocolos de actuación y aforos al 30% por seguridad; simplemente, no podremos abrir”.

Pedro Sánchez ha explicado que "las fases están hechas para que sean graduales y asimétricas" entre provincias, pues la evolución de la pandemia es distinta en cada territorio. En este sentido, "no se puede permitir la movilidad interprovincial en distintas fases aunque los territorios sean limítrofes, pues aumentaríamos el riesgo de propagación".

Sánchez no ha dado detalles sobre cuándo y cómo podrá reactivarse el turismo nacional y/o internacional, pero ha avanzado que si todo va bien los hoteles y alojamientos turísticos podrán abrir sus puertas a partir del próximo 11 de mayo, cuando comience la fase 1. No obstante, estos alojamientos deberán mantener cerradas las zonas comunes hasta la fase 2 y cumplir con las normas de higiene que serán planteadas en los próximos días por Sanidad a través de una orden ministerial.

Los establecimientos de alojamiento turístico como hoteles, apartamentos, resorts, hostales, campings, balnearios, a los que representa la Confederación, denuncian que “no tienen ni para empezar con este plan, que en absoluto es un manual útil que indique cómo proceder a esa apertura, y tampoco será viable en la inmensa mayoría de instalaciones hoteleras”.

“Con este cuadro es prácticamente imposible que reabramos los negocios sin irnos directamente desde los ERTE por fuerza mayor a los ERE o a los concursos de acreedores”, añade el presidente de la confederación. Por eso, CEHAT insiste en la importancia de saber cómo proceder a esa apertura antes que cuándo, mediante la aprobación de un protocolo único para el sector turístico, validado por Europa.