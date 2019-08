La guerra comercial entre EEUU y China altera las divisas tras la caída del yuan

La tensión comercial entre EEUU y China está alcanzando nuevos niveles preocupantes. El último golpe se lo han llevado las divisas, en concreto, la moneda del país asiático, el yuan, se hundió este lunes frente al dólar. Lo hacía unos días después de que Donald Trump amenazase con nuevos aranceles a productos chinos a partir de septiembre. Horas después, Wall Street cerraba con las mayores pérdidas del año.

El magnate estadounidense aseguró hace escasos días que impondría aranceles adicionales del 10% a 300.000 millones de dólares (270.582 millones de euros) a productos del país de Xi Jinping en menos de un mes, a partir del día 1 de septiembre.

Trump argumentó su nueva amenaza comercial en que se habían ralentizado las negociaciones comerciales y China prometió represalias. "Expresa su fuerte oposición y tomará medidas necesarias a salvaguardar su propio interés", aseguraron desde el Ministerio de Comercio chino.

Así, como respuesta, el Banco Popular de China (BPC) empleó una herramienta que EEUU no posee en cuanto al cambio del yuan. La divisa china rompió la barrera psicológica de siete unidades por cada dólar, algo que la situaba a mínimos de mayo de 2008, de hace once años. Esta no es una devaluación demasiado grande, pero es muy simbólica.

China indicó que los vaivenes de la moneda del gigante asiático se debían al impacto de las amenazas de la Administración Trump. El gigante asiático devalúa su propia moneda y hace que pierda valor para hacer que sus productos sean más competitivos, algo que puede el país puede provocar. Sin embargo, en el mercado internacional el dólar no puede hacer eso. EEUU acusó a China de "manipular" el desplome de la divisa.

Trump volvió a emplear una de sus principales herramientas de comunicación, las redes sociales, para compartir que China había bajado el precio de su moneda a "un mínimo histórico". "Se llama 'manipulación monetaria'. ¡Esto es una violación importante que debilitará en gran medida a China con el tiempo!", afirmó el presidente estadounidense.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!