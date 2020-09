Globalia sólo tiene dinero hasta noviembre y depende del Gobierno para sobrevivir

Globalia ha "entrado en hibernación", aseguran fuentes cercanas a la compañía fundada por Juan José Hidalgo, actual presidente del conglomerado turístico, y dirigida en la actualidad por su hijo, Javier Hidalgo. El destino se ha vestido de coronavirus y los Hidalgo han pasado de acordar jugosa venta de Air Europa por 1.000 millones de euros a estar al borde de la quiebra.

Si la semana pasada la compañía reducía el trabajo presencial para ahorrar en geles hidroalcohólicos, mascarillas y electricidad, ahora la desconexión de los empleados de la corporación con sede en Mallorca es prácticamente total y afecta casi al 100% de la plantilla.

"No hay prácticamente nada que hacer. No hay actividad. No se venden billetes, ni se reservan hoteles, ni nada. Estamos a la espera del rescate. No hay dinero; si el Estado no nos rescata antes de noviembre o diciembre, Globalia quebrará", explican a Vozpópuli otras fuentes cercanas a la compañía.

El negocio del sector turístico adolece siempre de falta de dinero en caja, situación que no es ajena a Globalia. Por este motivo, la compañía solicitó al Gobierno hace unos días 400 millones de euros para ser rescatada. Si la inyección de capital no se produce cuanto antes, la corporación no tendrá músculo para aguantar más allá de noviembre o diciembre, reiteran las mismas fuentes.

Iberia reculó

El acuerdo cerrado entre Iberia (IAG) y Air Europa en virtud del cual la primera compraría a la segunda por 1.000 millones de euros no tiene todas las garantías de seguir adelante. Un negocio que hubiera sido redondo para la familia salmantina.

La situación causada por la pandemia del coronavirus ha provocado que IAG dé un paso atrás. La valoración actual de Air Europa es mucho menor. La covid-19 ha tenido un fuerte impacto en el sector turístico, lo que ha devaluado, según fuentes cercanas a Iberia, el valor de Air Europa, que ha visto reducidos sus ingresos a mínimos históricos debido a la crisis sanitaria.

En un escenario como el actual Iberia ve razonable el pago de 400 millones por la aerolínea fundada por Juan José Hidalgo en 1984 con el nombre de Air España. Pero es una operación que depende del saneamiento del holding mediante la aportación de esos 400 millones de euros, que saldrían del total de 10.000 millones de euros con que cuenta el fondo de rescate.

Un rescate del que están pendientes los más de 16.000 empleados del Grupo Globalia, integrados en marcas tan reconocidas como Air Europa, Halcón Viajes y Viajes Ecuador, Travelplan, Be Live Hoteles o Groundforce, entre otras.