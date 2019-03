Ganarse la vida jugando al móvil

Miguel López Clemares es un gamer 'semiprofesional' de Torrejón de Ardoz (Madrid). Tiene 22 años y cobra por jugar, pero no lo suficiente para vivir sólo del gaming. Es una raza de nuevos jugadores que, a los pechos del negocio floreciente de los eSports, buscan ganarse la vida haciendo aquello que más les gusta: jugar desde el móvil.

Miguel es especialista en Arena of Valor, la versión para el teléfono móvil de League Of Legends, el juego de más éxito entre el público jugón. Miles de jóvenes de todo el mundo llenan pabellones en los que los mejores deportistas de esta disciplina se baten en partidas multijugador.

Comenzó jugando por el placer de jugar. Nada más allá que divertirse. "De pequeño jugaba mucho a la Play Station con mis primos mayores, que fueron los que me aficionaron a los videojuegos. Eso me llevó a jugar en consolas, ordenadores y el móvil. Descubrí Arena of Valor y empecé a jugar con personas de todo el mundo. Hice un equipo, y al principio perdíamos contra los malos, luego empezamos a ganarlos y a perder con los buenos, hasta que, de repente, tampoco los buenos jugadores eran rival para nosotros", explica López.

Ver partidas de videojuegos se ha convertido en el nuevo fútbol de los jóvenes.

Poco a poco comenzó a plantearse objetivos más elevados. Utilizando su poder de persuasión, consiguió formar un equipo de cuatro jugadores con cierto nombre. "Conseguimos a Random, de Francia, y a Restless, de Polonia, para el equipo Deadrabbits. Son dos jugadores experimentados que nos dieron mucha vidilla, aunque ninguno cobraba nada. Random quería al principio ficharme a mí para su equipo pero al final me lo llevé al mío", asegura.

A jugar a Brasil

Miguel decidió apuntarse a través de la ESL, la Electronic Sports League, a un campeonato de Arena of Valor en el que se batía la élite europea de este juego. Ya estaba entre los mejores jugadores del continente. Tenía confianza en sí mismo.

"Cuando nos quisimos dar cuenta estábamos clasificados para semifinales. No lo podía creer, íbamos a jugar a Brasil, en un estadio con miles de personas que pagarían por vernos, además de otras miles de personas que lo harían desde internet", explica.

Perdieron en semifinales, pero Miguel sigue en la brecha. Al acabar el torneo fue fichado por @x6tence_, equipo con 15 años de historia en el mundo de los eSports, con equipos también en Counter Strike y League of Leagends.

Sueldos de miles de euros

Es un paso, pero aún estamos lejos de que en España quienes jugamos desde el móvil podamos vivir de ello. "En Asia hay gamers que cobran miles de euros al mes. Mi sueño sería fichar por uno de esos equipos, pero es algo muy difícil por el nivel que hay allí", asegura López.

En España, según aseguran fuentes del sector, los jugadores de videojuegos desde el móvil cobran, aproximadamente, entre 300 y 700 euros mensuales (Jugadores de Arena of Valor, el juego más popular desde el móvil). Es un negocio que cotiza al alba. Ver partidas a través de internet se ha convertido en el nuevo fútbol de los jóvenes.

De momento, Miguel compagina su afición a los videojuegos con estudios de Técnico Superior de Mantenimiento Electrónico, mientras sigue soñando, algún día, con ganarse la vida jugando.