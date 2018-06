Así funcionan las sociedades como la que usó Màxim Huerta para pagar menos impuestos

Todos los ojos están puestos en el ministro de Cultura y Deportes, Maxim Huerta, que supuestamente defraudó 218.322 euros a Hacienda en los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008, cuando trabaja como presentador de 'El programa de Ana Rosa', según ha publicado El Confidencial. ¿Qué ha hecho en realidad el ministro? ¿Ha defraudado a Hacienda? En Vozpópuli intentamos arrojar un poco de luz sobre este tema.

Huerta creó una sociedad en la que probablemente figuraba él como único socio y que utilizaba para canalizar sus ingresos como presentador. De esta forma, tributaba por Sociedades, con un tipo máximo del 30% en esos años, en lugar de tributar por IRPF, con tipos que pueden llegar a superar el 50% en muchas comunidades autónomas.

Lo cierto es que esto ha sido una práctica muy habitual entre futbolistas, presentadores de televisión, abogados, consultores, tertulianos, músicos, artistas. Y no es que Hacienda haya hecho un cambio de criterio, como ha justificado Huerta, sino que desde hace años fue estrechando el cerco sobre el uso de este tipo de sociedades.

No ha habido cambio de criterio en Hacienda, pero el Gobierno sí ha estrechado el cerco a estas sociedades

Hoy en día hay dos unidades especializadas en Madrid dedicadas a intentar detectar el uso de este tipo de empresas y desde hace dos años el Ministerio de Hacienda hace pública una lista de morosos como elemento disuasorio del fraude. Así que no ha habido cambio de criterio, como dice Huerta, sino más bien un poco más de control.

Huerta no es la primera persona que se ve envuelta en una situación así, que no se puede considerar fraude porque la persona en cuestión no intentó ocultar sus bienes y dejar de pagar por ellos, pero sí tributar menos. Parecido fue el caso de José María Aznar, que usó también una sociedad para tributar los ingresos que percibía por sus conferencias.

Otros casos más recientes que pueden tener ciertas similitudes con el de Huerta son el de Juan Carlos Monedero o el de Iñaki Urdangarín, que utilizó la empresa Aizoon para canalizar sus inrgesos. Otras personalidades como Jorge Javier Vázquez, Joaquín Sabina, Luis Tosar, Iker Casillas o Lionel Messi también han sido investigados en este sentido.