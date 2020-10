El Frob valora copiar a Reino Unido y desinvertir en Bankia como se hizo en Lloyds

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) valora la posibilidad de emular a Reino Unido y desprenderse de su participación en Bankia a través de ventas graduales en el mercado, en lugar de negociar con un único inversor la venta de su participación resultante en la fusión de Bankia y Caixabank.

El presidente del Frob, Jaime Ponce, ha acudido hoy lunes a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso de los Diputados, para dar cuenta de las actuaciones del organismo y su valoración de la venta de Bankia a Caixabank acordada.

La participación del Frob en la nueva Caixabank tras integrar Bankia será del 16%. La reducción del peso del organismo público en la entidad "abriría la posibilidad de emplear eficazmente otros instrumentos de desinversión", ha indicado Ponce ante los diputados. "Por ejemplo, los programas de dribble-out o ventas graduales en mercado, mediante ventas diarias equivalentes a un pequeño porcentaje del volumen negociado en la jornada", ha añadido.

Lloyds devolvió los 23.868 millones de ayudas públicas concedidas en siete años

Se trata del mismo camino emprendido por Reino Unido para vender su participación en Lloyds, como ha recordado el presidente del Frob durante su intervención en el Congreso.

En mayo de 2017 Lloyds, estando presidido por el exSantander Antonio Horta-Osorio, informó que había completado la venta de toda la participación que el Estado británico mantenía en la entidad, siete años después de que fuera rescatado por el anterior Gobierno laborista; el Gobierno británico llegó a ser dueño del 43% de Lloyds, pero la entidad logró en ese periodo de siete años devolver todo el dinero invertido en su rescate, 23.868 millones de euros.

En el caso del rescate de Bankia, el Estado español movilizó hace ocho años 24.000 millones de euros en ayudas públicas. Desde entonces, solo se han encontrado dos momentos favorables para vender la participación, en 2014 y 2017, mediante la venta de acciones representativas del 7,5% y del 7% del capital. Además, desde 2014, con motivo de ejecución de sentencias judiciales, la participación del Frob en Bankia se ha ido incrementado de forma paulatina.

El Frob ha contratado a Nomura para valorar la venta de Bankia a Caixabank

"Siempre nos ha parecido una opción interesante, con un 61% del capital no se puede hacer, pero con participaciones más diluidas sí se puede hacer", ha dicho Ponce a preguntas de los diputados. "Probablemente tengamos que revisar nuestra opción de desinversión el próximo año; la realidad es que en los últimos meses no se han dado las condiciones favorables de cotización para el sector en general y en particular para Bankia, desde 2017 no hemos hecho ninguna desinversión", ha indicado.

El presidente del Frob ha defendido sin ambages la venta de Bankia a Caixabank y ha subrayado que los informes de los asesores externos contratados para valorar la operación, Nomura en el caso del Frbo, defienden que la operación con Caixabank es la mejor para Bankia de todo el sistema financiero español.