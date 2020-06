Fanta dice adiós a la Zero en sus lanzamientos en plena guerra contra el azúcar

Aseguran desde Fanta que las variedades Zero de sabor limón y naranja son uno de sus "motores de crecimiento", pero no habrá variedad Zero para los nuevos sabores que acaba de lanzar la compañía.

Tal y como confirman desde la empresa a Vozpópuli, en el gigante de los refrescos ya solo se plantean "que los nuevos lanzamientos sean sin azúcares añadidos, que contienen menos de 1 gr de azúcar por cada 100ml", asegura María Alvargonzález, Senior Brand Manager de Fanta en España.

Es el caso de los nuevos sabores con los que la compañía quiere ganar peso en el mercado (Maracuyá, Frambuesa, Piña y Sandía), que, según insisten desde la empresa, responden a la demanda de consumidores de productos "con menor cantidad de azúcar".

Así las cosas, según sus datos, desde 2014 Fanta Naranja y Fanta Limón han disminuido un 65,4% y un 66,8% su contenido en "azúcares añadidos". Además, estos sabores sí cuentan con una variedad Zero, cuyas ventas crecieron un 17,2% en 2019, según los datos que aporta la compañía.

Una fórmula que, creen desde la compañía, les mantiene fuertes. En ese año, el volumen de Fanta en España ascendió a 421 millones de litros, con un crecimiento del 0,4% respecto al año anterior; con esta cantidad, "la cuota del mercado Iberia (España y Portugal) en Europa Occidental alcanzó el 26,4%", apunta Alvargonzález.

Multiplicar la oferta

Los nuevos lanzamientos de Fanta encajan con la estrategia de su matriz, Coca-Cola, que en los últimos años se ha lanzado a multiplicar su oferta de productos para competir en otros segmentos; de hecho, ha lanzado incluso bebidas ecológicas. "Solo en 2019, Coca-Cola en España hizo dieciséis nuevos lanzamientos", corrobora Alvargonzález.

Con estos lanzamientos, el gigante de los refrescos busca no perder tarta en el mercado en un momento en el que la atención del consumidor vira hacia bebidas más saludables o sin azúcar. No en vano, en sus últimas incorporaciones Coca-Cola introduce lo que denomina bebidas "funcionales", como nuevos Aquarius con ginseng o jengibre.