La falsa amenaza de la banca: las hipotecas se abaratarán a pesar del lío del Supremo

"Encarecerá el crédito". Esta es la vieja amenaza de la banca cada vez que se discute una medida que incrementará sus costes. Ya la pronunciaron hace no mucho con el impuesto a la banca -finalmente descartado por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la presión del sector- y ahora con motivo de los gastos hipotecarios.

No obstante, tanto Jaime Guardiola, consejero delegado de Banco Sabadell, como María Dolores Dancausa, su homóloga en Bankinter, han deslizado algunas pistas sobre el futuro precio de las hipotecas en las ruedas de prensa correspondientes a los resultados del tercer trimestre del año. Y no parece que estos préstamos vayan a encarecerse si el Tribunal Supremo confirma la doctrina del jueves de la semana pasada.

En un principio, si el fallo del Alto Tribunal confirma que son los bancos quienes a partir de ahora deben asumir el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), las entidades repercutirán en precio al cliente este gravamen. No obstante, esto no significa que el coste total que debe asumir el cliente por la hipoteca vaya a ser mayor.

Los diferenciales podrían subir una décima

Según los cálculos de Bankinter, el coste para el banco por tener que asumir el IAJD sería de entre el 1% y el 1,1% del importe nominal de cada hipoteca.

Por su parte, en un préstamo tipo de 200.000 euros a euríbor + 1% en un plazo de 30 años, repercutir en precio al cliente el impuesto de la hipoteca supondría elevar unos diez puntos básicos el diferencial, hasta el 1,1%. Otra fórmula sería introducir una comisión de apertura equivalente al impuesto. Por ejemplo: del 1,5% en aquellas comunidades donde está gravado así.

No obstante, Dancausa aseguró que desde la entidad que comanda están estudiando la posibilidad de ser más eficientes para no tener que "repercutir entero" el pago del impuesto sobre el cliente. "Nuestra intención es que el cliente no se vea perjudicado, hay que ver cómo se puede hacer el encaje de bolillos", aseguró.

El coste total de la hipoteca será menor

Guardiola fue todavía más claro: "No veo por qué las hipotecas van a ser más caras, equivalentes, pero no más caras. El coste seguirá igual, pero con alguna ventaja". Además, el número dos de Sabadell recordó el elevado grado de competencia en el mercado hipotecario nacional.

Esto supone que si las entidades, como consecuencia de la guerra hipotecaria, no repercuten entero el pago del IAJD sobre el cliente, el coste total de la hipoteca será menor, por lo que resultarán más baratas para el consumidor si es el banco quien se hace cargo del impuesto. Si lo repercuten entero, el coste de la hipoteca será igual para el cliente.

En cualquier caso, habrá que esperar como mínimo hasta el próximo 5 de noviembre para conocer cuál es la postura definitiva del Supremo sobre los gastos hipotecarios después de las idas y venidas de la semana pasada a este respecto. Aunque desde alguna entidad se duda de que el pronunciamiento del Alto Tribunal vaya a esclarecer totalmente el asunto, por lo que la discusión podría alargarse en el tiempo.