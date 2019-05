El exdirector de estudios del Banco de España advierte de que la crisis puede repetirse

El economista José Luis Malo de Molina, exdirector general del servicio de estudios del Banco de España, ha advertido este miércoles de que a pesar de la recuperación económica que ha experimentado España, el país no está preparado para la próxima crisis, que "desgraciadamente puede volver a ocurrir".

"Ese es el primer mensaje que quiero transmitir, que desgraciadamente puede volver a ocurrir y, aunque se ha avanzado en la recuperación, no estamos preparados para poder absorber una perturbación del tipo de la que vivimos en los últimos años", ha advertido el experto durante la presentación de su libro Una visión macroeconómica de los cuarenta años de la Constitución Española, en la sede del Ministerio de Economía.

Malo de Molina, que fue director de estudios del supervisor hasta el año 2015, ha reconocido que la crisis económica tuvo más impacto en la economía española que en la de otros países de la Unión Europea porque en nuestro país nadie supo diagnosticar que podía ocurrir.

"El debate no es sobre quién se equivocó más. Todos nos equivocamos. Lo que ocurrió fue de tal magnitud que nadie lo supo prever. Habiéndonos equivocado todos es muy importante saber de qué lado vino la equivocación: vino por no haber sido suficientemente enérgicos en el señalamiento de los desequilibrios, en las advertencias sobre los riesgos en los que incurría la economía", ha lamentado.

Es una crisis internacional pero nosotros hicimos méritos para ser más vulnerables"

El experto ha señalado que los principales "desenfoques en el diagnóstico" se produjeron en cuanto a la competitividad, el rápido endeudamiento, el déficit exterior o la sobrevaloración de la vivienda ("construíamos entre 700.000 y 800.000 viviendas al año, más de lo que construían juntos Alemania, Italia y Francia", ha apuntado).

Desgaste político

Según sus cálculos, si la crisis económica no se hubiera producido y la economía española no hubiera estado sobrecalentada en 2007 el PIB podría haber crecido un 33% más de lo que ha crecido a pesar de la recuperación.

"Eso muestra el malestar, la desafección de la ciudadanía, porque lo que se había prometido y se pensaba que se iba a mantener durante muchos años no se ha mantenido, y explica el elevado malestar social y el desgaste institucional", ha apuntado.

Malo de Molina cree que el modelo político de la Transición se ha puesto en duda, así como el consenso que sirvió para transformar la economía española.

Tres retos que hay que resolver

El experto ha identificado los tres retos que considera más preocupantes para la economía española: el estancamiento de la productividad, la situación de las finanzas públicas (elevado déficit y alto endeudamiento) y la situación del mercado laboral.

"El mercado de trabajo es uno de los aspectos más preocupantes y más deprimentes de lo que ha pasado en el país. La reforma laboral de 2012 no fue suficientemente ambiciosa, tenemos pendiente resolver el problema de la dualidad de los contratos (temporales e indefinidos)", ha señalado, al tiempo que ha pedido que "la nueva reforma no dé marcha atrás en la búsqueda de homogeneidad en los contratos". A pesar de que está a favor de reducir las diferencias entre ambos contratos, no defiende la implantación de un contrato único.

Advierte de que si no se reducen esas diferencias, en la próxima perturbación "pasará lo mismo que ocurrió en 2008: que los ajustes se trasladarán al empleo y, en concreto, a los sectores más vulnerables".