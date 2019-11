Un tuit borrado y un recado en 'ABC': la guerra entre Isabel Díaz Ayuso y Telemadrid

Las relaciones entre Isabel Díaz Ayuso y Telemadridno pasan por su mejor momento. Desde hace meses, la televisión pública madrileña y la presidenta de la Comunidad de Madrid mantienen un pulso indisimulado del que no hay visos de que se vaya a solucionar a corto plazo.

La cadena que preside José Pablo López no esconde su malestar por el maltrato que, a su juicio, recibe de la presidenta de la comunidad. En especial, una de las cosas que más duele es que todavía no ha asistido a ningún plató de la cadena para ser entrevistada pese a que sido invitada en numerosas ocasiones.

De hecho, la primera entrevista que concedió tras ser elegida fue en Telecinco y no en Telemadrid, como se ha hecho tradicionalmente. Tampoco asistió a la presentación de temporada de la cadena –aunque sí fue la consejera de Presidencia en su lugar- y de Onda Madrid el pasado 17 de septiembre mientras que sí estuvo en los premios de 20 Minutos y en el 30 aniversario de 'El Mundo'.

Fuentes de la Comunidad de Madrid consultadas por Vozpópuli recuerdan que Díaz Ayuso sí ha hecho intervenciones telefónicas y conexiones con la cadena, pero también admiten que es cierto que la presidenta todavía no se ha sentado en plató, si bien aseguran que es por "problemas de agenda". Además, recuerdan que Ayuso no siempre puede atender todas las peticiones que recibe de todas las cadenas.

Acusaciones de injerencia

Uno de los puntos de inflexión en la relación de ambas partes fue la filtración de una carta que Díaz Ayuso envió a López para quejarse de los contenidos de la cadena. El pasado 16 de octubre, 'ABC' publicó en su edición impresa una misiva firmada por la presidenta dirigida a José Pablo López en la que criticaba un contenido sobre la Infanta Elena en el 'El Madroño' el programa de crónica rosa de Telemadrid.

En la carta, que el presidente recibió días después, la dirigente popular tacha de "lamentable" una pieza de humor sobre la infanta. A su juicio, fue un ataque a la institución monárquica. "Tratarla con ligereza, frivolidad y pésimo gusto se convierte en algo ofensivo para el conjunto de los españoles", señaló.

La carta de Díaz Ayuso, que en su entorno defienden como una opinión personal, cayó como una bomba en los despachos de Telemadrid, desde donde deslizan que se trata de una injerencia por parte de la presidenta. El artículo 24 de la Ley de Telemadrid, donde se recoge el estatuto personal del director, señala en el tercer punto que “actuará en el ejercicio de su cargo conM plena independencia y neutralidad, sin que pueda recibir instrucciones, directrices o cualquier otra clase de indicación del Gobierno de la Comunidad, de la Administración, de los partidos políticos o de otras instituciones o entidades”.

Tras conocerse el contenido de la carta, los grupos parlamentarios de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid acusaron a Ayuso de "atacar, presionar y acosar" a Telemadrid. Desde el entorno del presidente de la cadena deslizan que no está previsto responder a la presidenta. "Las respuestas se dan en la Asamblea", señalan.

Un tuit borrado

Un capítulo más reciente en esta particular guerra se libró en las redes sociales, en concreto en Twitter. A comienzos de noviembre, el espacio matinal 120 minutos que presenta María Rey incluyó un debate sobre las donaciones que Amancio Ortega ha hecho a la sanidad pública.

TUIT AQUI

Durante el debate, los tertulianos se posicionaron mayoritariamente a favor de las donaciones del fundador de Inditex. Minutos después, con ánimo de incluir opiniones diferentes, la presentadora dio paso a un vídeo del periodista Antón Losada en el que explicaba su rechazo a las citadas donaciones. Fue entonces cuando Díaz Ayuso publicó el tuit adjunto que borró unos minutos después, si bien no pasó del todo desapercibido

Un servicio público ¿esencial?

Otro de los episodios que provocó chispas entre ambas partes fue cuando Díaz Ayuso cuestionó que Telemadrid fuese un servicio público esencial. Fue durante una entrevista en Es Radio cuando señaló que "no es un servicio público esencial" y reclamó "austeridad" para la cadena, algo que desde su entorno aseguran que es su principal interés.

La presidenta también le exigirá rendir cuentas en términos de audiencia, "porque un servicio público sin audiencia no es un servicio público". Octubre, último mes disponible, ha sido el mejor mes de la última década con un 6% de cuota de pantalla.

Suma y sigue, porque Ayuso volvió a incidir en este asunto en una entrevista posterior en el Canal 24 horas. Aquí volvió a valorar en si la cadena es o no un servicio público "esencial" y en esta ocasión apuntó a la "gran fragmentación de la oferta informativa y televisiva” con las televisiones de pago y operadores como HBO y Netflix como uno de los motivos.

No obstante, Díaz Ayuso no cuenta con el apoyo de su socio Ciudadanos en esta particular batalla. Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad, respondió a la presidenta que "Telemadrid está funcionando bien y lo que funciona no hay que tocarlo”. Y añadió: “Lo que hay que hacer es cuidar un servicio público como es Telemadrid, cuidar a sus profesionales y trabajar para que siga siendo plural, abierta, diversa, inclusiva y que se convierta en un referente de los madrileños”.