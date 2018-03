Aura, Siri, Cortana y Alexa, de dónde viene el nombre de los asistentes virtuales

¿Por qué lo llaman Aura y no Pedro? ¿Por qué Cortana y no Manuela? ¿Por qué Alexa y no Alexis? Detrás de los nombres con el que han sido bautizados los principales asistentes virtuales de las grandes compañías tecnológicas hay una historia.

En ocasiones toman sus apelativos de una persona conocida a la que cogieron cariño, otras por el protagonista de un videojuego y otras, las menos, son cosas del azar.

Siri

Siri, el primer bautismo de uno de los asistentes virtuales de una de las grandes corporaciones tecnológicas, tiene su germen en noruega. A Steve Jobs le interesaba para Apple el desarrollo que un investigador de esas latitudes había puesto en marcha, así que lo invitó a su casa de Palo Alto para negociar una posible compra. Poco después se concretaba la misma. Una operación que algunos fijaron en unos 200 millones de dólares.

El fundador de Apple no estaba contento del todo con el nombre. No le gustaba, pero después de darle muchas vueltas a la sesera no fue capaz de encontrar uno mejor, así que desistió. Y hasta ahora.

Años después Kittlaus desveló por qué llamó a su invención Siri. "Trabajé en Noruega con una mujer llamada Siri y quería ponerle el mismo nombre a mi hija. El dominio estaba disponible pero finalmente tuve un hijo". Sólo por detallar la cosa un poco más, Siri significa "hermosa mujer que guía a la victoria".

Cortana

Cortana, el asistente de Microsoft, es también un nombre de mujer. Y el guiño por el que se bautizó también lo es. Halo, un conocido videojuego de Microsoft Xbox, cuenta entre sus personajes con un sistema de Inteligencia Artificial (IA) con forma de mujer denominado Cortana. De ahí decidieron tomar su nombre.

Es uno de los videojuegos más existosos de todos la historia. En 2015 se alcanzó la cifra de cinco millones de unidades vendidas de la saga.

Aura

Telefónica y su Cuarta Plataforma -los datos de los clientes- tienen ya el primer servicio basado en la información desagregada de sus usuarios. Se llama Aura y ya se ha lanzado en varios países, entre ellos España. Los clientes del operador pueden, gracias a Aura, gestionar gran parte de los servicios contratados.

En principio se barajó con la posibilidad de llamarlo Yot (You On Telefónica, Tú en Telefónica, en castellano), pero se optó por un nombre más sencillo. Aura tiene que ver con la energía que rodea a todo ser humano. Un aura, un rastro, una estela, que también dejamos en forma de datos allí por donde vamos pasando, más aún en un entorno tan digital como en el que vivimos.

Alexa

La mayor biblioteca que ha habido en la historia se remonta al viejo Egipto. Se fundo en el siglo III antes de Cristo y llego a albergar más de 900.000 manuscritos. Seis siglos después, tras un incendio y varios saqueos,perdió gran parte de su esplendor.

Como homenaje a aquél templo del saber, Jeff Bezos, el sheriff de Amazon, decidió hacer un guiño a su producto de IA, al que bautizó como Alexa. La intención es la misma. Recoger todo el saber posible y ponerlo a disposición del usuario.