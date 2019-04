La gestora de Bankia acudirá a la OPA de LetterOne por DIA

La gestora de fondos de Bankia acudirá a la OPA de LetterOne, el brazo inversor del magnate ruso Mikhail Fridman. El fondo de Bankia controla el 0,35% de la cadena de supermercados a través del fondo 'Bankia Small & Mid Caps' (compañías de pequeña y mediana capitalización).

En total, el fondo es dueño de 210.000 acciones de la cadena de supermercados que, a los 0,67 euros que ofrece LetterOne, supondría un valor en el mercado de 143.728 euros. DIA representa el 0,6% del total de la cartera del fondo de empresa de pequeña y mediana capitalización de Bankia.

La gestora de la entidad española se convierte en uno de los primeros inversores minoritarios de DIA que anuncia que acudirá a la OPA de Fridman. Este viernes, el pretendiente de la cadena mantuvo una reunión con varios de estos fondos. El objetivo de estas reuniones han sido explicar a estos inversores las ventajas de aceptar su oferta ante el difícil momento que afronta DIA, con riesgo incluso de perder su inversión.

Una reunión que se producía en la misma jornada que DIA adelantaba cifras de su primer trimestre de 2019, y que presentará oficialmente el próximo 14 de mayo. La compañía prevé unas pérdidas de entre 140 y 150 millones de euros, frente a los también números rojos de 16,3 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Unos datos que, según insisten varias fuentes del mercado, "son peor de lo esperado".

Rechazo de Western y los ex de Carrefour

Hasta la fecha, los fondos que han enseñado sus cartas han sido los que rechazan la OPA de LetterOne. Este es el caso de Western Gate, el fondo del empresario portugués Luís Amaral y propietario del 2% del grupo de distribución. Western Gate considera que la falta de claridad de LetterOne sobre el futuro de la compañía está produciendo un efecto negativo en todas las partes interesadas y contribuye al deterioro de DIA.

Para el dueño del 2% de DIA también es preocupante que no exista un acuerdo con la banca. También pone el foco en la situación de los empleados. "LetterOne ha declarado que no espera que los despidos afecten a un número de empleados superior a la cifra facilitada anteriormente por la compañía. Si bien esto arroja algo de claridad, no se ha producido una confirmación oficial", reivindica el fondo.

El otro fondo que se ha posicionado en la misma línea que el brazo inversor de Amaral es Naturinvest, la plataforma de inversión de la familia Bontoux-Halley y exsocios de referencia de Carrefour. Este family office controla el 3,2% de DIA también hizo público esta semana su rechazo a la OPA de LetterOne.

Aunque Naturinvest tiene un 'plan b'. La familia Bontoux-Halley asegura que pretende aumentar su participación en DIA, "para contribuir a la creación de un núcleo accionarial estable que contribuya a la recuperación de la situación financiera", detalla.

Los movimientos de estos fondos quedarán reflejados el próximo 6 de mayo, si LetterOne no vuelve a extender el plazo. Este viernes, el pretendiente de DIA anunciaba al mercado la ampliación de la fecha de finalización para acudir a su OPA y marca el éxito en el 50%, incluyendo su participación del 29%. El mercado apunta que, en estos momentos, LetterOne cuenta con una aceptación del 7%. Por lo tanto, necesita muchos más socios como Bankia.