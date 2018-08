Vodafone recurre a la ‘guerra sucia’ para tratar de minar clientes de fútbol a Telefónica

Un año más, el reparto de los derechos audiovisuales del fútbol ha desatado una batalla entre los aspirantes a emitir en sus plataformas las principales competiciones. En esta ocasión, Vodafone ha iniciado una especie de ‘guerra sucia’ contra Telefónica para tratar de evitar que los clientes de su televisión de pago emigren hacia su rival, después de que la compañía británica haya hecho efectiva su renuncia a ofrecer la Liga de Campeones y El Partidazo de Primera División. Tal es así que ha comenzado a recomendar a sus abonados, vía SMS, que contraten la plataforma OpenSport si desean ver todos los partidos de la temporada.

La ‘telco’ dirigida en España por Antonio Coimbra anunció hace unos meses su decisión de prescindir del partido más atractivo de cada jornada de liga y de toda la Champions League por la imposibilidad de rentabilizar la fuerte inversión que requiere la emisión de todos los partidos. Eso hacía peligrar la bolsa de 400.000 clientes de su plataforma de televisión que tiene contratado el fútbol y que este año sólo podrá ver 8 partidos de Primera División, toda la Segunda y la Copa del Rey.

Durante los últimos días, Vodafone ha trasladado a, al menos, una parte de sus abonados el siguiente mensaje de texto: “Tras las consultas que nos habéis hecho, te informamos de que plataformas online como Opensport han anunciado que retransmitirán la Champions, la Europa League y El Partidazo o beIN Sports con 8 partidos y la Copa”, según adelantó Merca2 y ha podido comprobar Vozpópuli.

El 'truco' de Opensport

Opensport difundió la semana pasada una nota de prensa en la que aseguraba que dispondría de todo el fútbol durante la próxima temporada, al igual que Telefónica –titular de los derechos de las competiciones nacionales y continentales- y Orange, que los ‘subcontratará’ a la telco española. El anunció causó sorpresa en el sector de las telecomunicaciones, especialmente en Mediapro (Jaume Roures), propietaria de beIN Connect, competidora de Opensport en la emisión de fútbol en streaming y la cual mantiene abierta una negociación con Telefónica para poder emitir la Liga y la Champions.

Fuentes de Telefónica inciden en que, en el momento de realizar el citado anuncio, los responsables de Opensport habían solicitado emitir El Partidazo, pero no así la Liga de Campeones. Además, precisan, no les habían trasladado las garantías económicas necesarias para retransmitir el encuentro más destacado de cada jornada de liga. La situación no había cambiado este martes –según estas fuentes-, por lo que, de momento, esta plataforma no tiene la posibilidad de ofrecer estos partidos a sus abonados.

Desde Opensport, contradicen esta versión y aseguran que fue el pasado enero cuando obtuvieron el visto bueno de Telefónica para comprar los derechos audiovisuales del fútbol. Sin embargo, la semana pasada, 48 horas antes de la emisión del encuentro, les solicitó un aval adicional “que no ha pedido al resto de operadores” y que, a juicio de esta plataforma, incumple “las condiciones tipo” establecidas por la propia Telefónica.

Este lunes –añaden sus fuentes oficiales-, la exigencia del aval fue sustituida por la de un informe de solvencia. Desde Opensport, esperan que este asunto se resuelva cuanto antes para poder ofrecer El Partidazo, así como la Liga de Campeones. La realidad es que, de momento, no pueden retransmitir estas competiciones, pese a lo que afirmó en la nota de prensa difundida hace unos días.

Oficialmente, Telefónica rechaza ofrecer detalles sobre este asunto, aunque incide en que tanto el Movistar Partidazo como la Liga de Campeones forman parte de los contenidos que permite la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones (CNMC); y que, por tanto, está obligada a compartirlos con sus competidores en unas condiciones aprobadas por el propio regulador.

La alternativa al negocio de las llamadas y los SMS

Sea como fuere, el resultado de esta batalla será importante para el devenir de las principales compañías de telecomunicaciones, que, ante las claras señales de agotamiento de su negocio tradicional (voz y SMS), apostaron por los contenidos audiovisuales -en especial, por el fútbol- para tratar de mantener a flote sus negocios.

Según los datos que han ofrecido estas empresas en sus últimos informes de cuentas, Movistar cuenta con 3.934.000 abonados en su plataforma de televisión de pago, frente a los 1.328.000 de Vodafone y los 639.000 de Orange.

Salvo que Vodafone rectifique, sólo Movistar y Orange ofrecerán todo el fútbol en los hogares durante la temporada 2018/2019, lo que podría provocar una disminución en el número de abonados de la compañía británica.